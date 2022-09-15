收復戰略重鎮伊久姆 澤倫斯基赴前線升旗

烏克蘭總統澤倫斯基14日前往被收復的戰略重鎮伊久姆(Izium)主持升國旗儀式。圖為他與士兵向國旗致敬。(美聯社)

俄羅斯 軍隊在烏克蘭 東北部潰敗，烏軍奪回哈爾科夫地區大片土地及多個戰略重鎮，重新升起國旗，烏國總統澤倫斯基 14日到收復的戰略重鎮伊久姆(Izium)主持升旗；他說，「你能暫時搶走我們領土，絕無法占領烏克蘭人民。」

烏克蘭國旗在被燒毀的伊久姆市政廳前升起，半年來飽受戰火創傷，伊久姆受到嚴重破壞，幾乎所有公寓大樓被火燒黑，地面多為遭砲擊造成的大洞坑窪。

澤倫斯基形容這個景象非常令人震驚，情況與布查鎮(Bucha)一樣，到處都是被摧毀的建築物，死人無數。俄軍3月30日撤出基輔郊區城鎮布查後，烏克蘭發現數百具平民屍體，許多人有遭受酷刑跡象，令外界震驚。

烏克蘭軍隊14日跨過步道橋，開進被收復的戰略重鎮僅伊久姆(Izium)。(美聯社)

除了伊久姆，烏克蘭表示在最新奪回的哈爾科夫(Kharkiv)地區多個村莊均發現多有遭酷刑痕蹟的屍體，總檢察長科斯廷(Andriy Kostin)列出了俄軍犯下暴行的地方。

在澤倫斯基到伊久姆親睹升國旗的同時，烏軍繼續加強進攻，與哈爾科夫接壤的盧甘斯克(Luhansk)地區，省長海代(Serhiy Haidai)稱烏軍正準備奪回該地區。自7月以來，這個地區一直在俄羅斯控制之下。

他向媒體說，烏軍在該地區的城鎮斯瓦托夫(Svatove)及斯塔羅比爾斯克(Starobilsk)重新升起國旗。

不過另一個城鎮克里米納(Kreminna)14日再次被俄軍占領，一度升起的烏克蘭國旗被俄軍扯下來，說明了戰況的激烈及反覆。

在其他地區，俄軍繼續猛烈攻擊，甚至出動S-300導彈襲擊位於烏克蘭南部、黑海沿岸主要造船工業中心麥古拉耶夫(Mykolaiv)，有多人死傷；頓內次克東部地區的戰鬥同樣激烈，砲擊造成五名平民死亡，16人受傷。

另一方面，聯合國秘書長古特瑞斯(António Guterres)14日與俄羅斯總統普亭通電話後表示，結束俄烏戰爭的和平協議目前尚未達成，距離結束戰爭還很遙遠。他說，停火遙遙無期，如果說很快會停火，那就是在撒謊。