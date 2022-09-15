我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應鏈大混亂？Q&A看懂鐵路大罷工原因與衝擊

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

收復戰略重鎮伊久姆 澤倫斯基赴前線升旗

編譯盧炯燊／綜合14日電
烏克蘭總統澤倫斯基14日前往被收復的戰略重鎮伊久姆(Izium)主持升國旗儀式。圖為他與士兵向國旗致敬。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基14日前往被收復的戰略重鎮伊久姆(Izium)主持升國旗儀式。圖為他與士兵向國旗致敬。(美聯社)

俄羅斯軍隊在烏克蘭東北部潰敗，烏軍奪回哈爾科夫地區大片土地及多個戰略重鎮，重新升起國旗，烏國總統澤倫斯基14日到收復的戰略重鎮伊久姆(Izium)主持升旗；他說，「你能暫時搶走我們領土，絕無法占領烏克蘭人民。」

烏克蘭國旗在被燒毀的伊久姆市政廳前升起，半年來飽受戰火創傷，伊久姆受到嚴重破壞，幾乎所有公寓大樓被火燒黑，地面多為遭砲擊造成的大洞坑窪。

澤倫斯基形容這個景象非常令人震驚，情況與布查鎮(Bucha)一樣，到處都是被摧毀的建築物，死人無數。俄軍3月30日撤出基輔郊區城鎮布查後，烏克蘭發現數百具平民屍體，許多人有遭受酷刑跡象，令外界震驚。

烏克蘭軍隊14日跨過步道橋，開進被收復的戰略重鎮僅伊久姆(Izium)。(美聯社...
烏克蘭軍隊14日跨過步道橋，開進被收復的戰略重鎮僅伊久姆(Izium)。(美聯社)

除了伊久姆，烏克蘭表示在最新奪回的哈爾科夫(Kharkiv)地區多個村莊均發現多有遭酷刑痕蹟的屍體，總檢察長科斯廷(Andriy Kostin)列出了俄軍犯下暴行的地方。

在澤倫斯基到伊久姆親睹升國旗的同時，烏軍繼續加強進攻，與哈爾科夫接壤的盧甘斯克(Luhansk)地區，省長海代(Serhiy Haidai)稱烏軍正準備奪回該地區。自7月以來，這個地區一直在俄羅斯控制之下。

他向媒體說，烏軍在該地區的城鎮斯瓦托夫(Svatove)及斯塔羅比爾斯克(Starobilsk)重新升起國旗。

不過另一個城鎮克里米納(Kreminna)14日再次被俄軍占領，一度升起的烏克蘭國旗被俄軍扯下來，說明了戰況的激烈及反覆。

在其他地區，俄軍繼續猛烈攻擊，甚至出動S-300導彈襲擊位於烏克蘭南部、黑海沿岸主要造船工業中心麥古拉耶夫(Mykolaiv)，有多人死傷；頓內次克東部地區的戰鬥同樣激烈，砲擊造成五名平民死亡，16人受傷。

另一方面，聯合國秘書長古特瑞斯(António Guterres)14日與俄羅斯總統普亭通電話後表示，結束俄烏戰爭的和平協議目前尚未達成，距離結束戰爭還很遙遠。他說，停火遙遙無期，如果說很快會停火，那就是在撒謊。

古特瑞斯表示，他與普亭還討論了多個問題，包括糧食協議、戰俘及札波羅熱(Zaporizhzhia)核電廠遭襲擊等。

烏克蘭總統澤倫斯基14日前往被收復的戰略重鎮伊久姆(Izium)主持升國旗儀式。...
烏克蘭總統澤倫斯基14日前往被收復的戰略重鎮伊久姆(Izium)主持升國旗儀式。圖為他與士兵在國旗前玩自拍。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基14日前往被收復的戰略重鎮伊久姆(Izium)主持升國旗儀式。...
烏克蘭總統澤倫斯基14日前往被收復的戰略重鎮伊久姆(Izium)主持升國旗儀式。圖為他與士兵向國旗致敬。(美聯社)

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

上一則

若來不及立法 須重走流程 台灣政策法仍有「重重關卡」

下一則

金融危機後首見… 房貸利率衝破6% 創14年新高

延伸閱讀

澤倫斯基車禍 送醫無大礙

澤倫斯基車禍 送醫無大礙
烏克蘭總統澤倫斯基驚傳車禍 發言人曝光「傷勢情況」

烏克蘭總統澤倫斯基驚傳車禍 發言人曝光「傷勢情況」
CNN：普亭在烏克蘭遭挫敗 極需習近平提供協助

CNN：普亭在烏克蘭遭挫敗 極需習近平提供協助
習近平、普亭與川普的共通處：都不會出席英女王國葬

習近平、普亭與川普的共通處：都不會出席英女王國葬

熱門新聞

英國王室宣布，英國女王伊麗莎白二世9日駕崩，享耆壽96歲，王儲查理(左)繼位為英國國王。Getty Images

英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

2022-09-08 13:38
英女王伊麗莎白二世最後一次有紀錄的公開露面，是接見並任命新的英國首相特拉斯(Liz Truss)。(美聯社)

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

2022-09-09 16:08
前總統川普。美聯社

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

2022-09-12 11:11
衛報報導，除了新爵位，威廉還將自動繼承康瓦爾公爵領地，淨資產價值超過10億英鎊（約11.6億美元）。 歐新社

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

2022-09-10 15:33
在英國女王伊麗莎白二世漫長而循規蹈矩的公職生涯中，偶爾也會展露平易近人的一面。圖為女王於1999年7月一次有關住房議題的訪問行程中，在蘇格蘭格拉斯哥和一名家庭主婦蘇珊．馬卡隆和她的兒子喝茶聊天。(Getty Images)

偷溜出宮、搭地下鐵 英女王也有平易近人一面

2022-09-09 11:45
梅伊（屈膝者）2017年7月12日陪同女王一起迎接西班牙國王伉儷訪問英國。（美聯社）

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

2022-09-10 09:49

超人氣

更多 >
消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品

消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品
每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕
飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺
巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜