普習會將登場 俄軍在基輔潰敗 普亭更仰仗北京

俄羅斯總統普亭(左)與中國國家主席習近平(右)15日將在中亞國家烏茲別克會面，預計將討論烏克蘭和台灣議題。圖為兩人2018年6月在北京會晤的檔案照。(美聯社)

俄羅斯 總統普亭 與中國國家主席習近平15日即將在中亞國家烏茲別克會面。普亭剛經歷自戰爭初期俄軍在基輔遭擊潰並被迫撤退以來的最糟一周。烏克蘭 最近幾天重新奪回逾8000平方公里領土，比俄羅斯自4月以來在所有行動中攻占的領土還多，對普亭來說這是又一次丟臉的失敗，他目睹自己的侵略行動搖搖欲墜，而他在全球舞台上的朋友也愈來愈少。

甚至在俄羅斯國內支持者中，普亭受到的批評也在增加。幸運的是，他將於15日在烏茲別克舉行的上海合作組織(SCO) 峰會期間，與習近平進行入侵以來的首次面對面會晤，讓他有機會贏回一些顏面。

俄、中國關係有許多是在戰爭開始後才得到加強。專家表示，在戰場遭遇挫敗後，普亭可能比以往任何時候都更加需要仰仗北京。

西方對抗俄羅斯的決心似乎趨於強硬，且隨著戰爭時間拉長，愈來愈多國家加入北約行列向烏克蘭提供援助，對普亭來說，得到世界最強大的反西方國家支持，自然具有巨大價值。

最近幾天，俄羅斯一直熱烈討論中國的支持。按俄方報導，上周在俄訪問的中國人大常委會委員長栗戰書在莫斯科對議員們說：「中國理解並支持俄羅斯在涉及其切身利益的問題上，特別是在烏克蘭局勢上的立場…我們看到美國及其北約盟國正在擴大其在俄羅斯邊界附近的存在，嚴重威脅俄羅斯國家安全和公民的生命。」

但這些話並未出現在中方對會議的報導中，這引發一個問題，即俄羅斯入侵烏克蘭並無將要結束的跡象，中國願意正式支持俄羅斯到何種程度。

倫敦國王學院中國研究所主任布朗(Kerry Brown)表示：「中國顯然不希望俄羅斯分崩離析，在其理想的世界裡，一個穩定的普亭領導層比其他任何事情都重要。」

他補充道：「烏克蘭將會是一個不受歡迎的問題，北京寧願看到它消失。當然，中國不信任北約和西方，但這並不意味它是俄羅斯最好的夥伴。」

中國對俄羅斯的經濟支持，加上把戰爭歸咎於北約和西方，符合中國的利益。然而，專家們認為，提供俄羅斯需要的軍事援助，不太可能符合中國的利益。