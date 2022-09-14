梅南德茲：台灣政策法案 不會改變美對台政策

參院外交委員會主席梅南德茲（民主黨）是「台灣政策法案」的主要提案人，他曾於四月訪問台灣。（路透）

美國聯邦參議院外交委員會14日下午（台灣時間15日凌晨）將審查台灣政策法案，委員會主席暨法案提案人梅南德茲13日在國會表示，已就此案與美國政府舉行各種對話，他認為這部法案能解決拜登 政府部分擔憂並表達參院 立場，是一部不會改變美國當前台灣政策的強大法案。

續支持台灣自我防衛

白宮 國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）13日表示，國會和政府部門官員在審查過程中將持續溝通；美國支持台灣自我防衛的承諾依然堅定不移，且會持續推動。

柯比表示，美國已深化對台灣的支持，拜登政府日前宣布超過10億美元的對台軍售計畫，這將有助台灣應對正在面臨的各種威脅，尤其是來自中華人民共和國。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）7日表示，國會即將審查的台灣政策法案，有部分條文令人擔心，他將與議員們事前溝通。

首度回應白宮關切

梅南德茲（Bob Menendez）首度回應白宮關切，他說，已和政府部門舉行各種對話，並透露已有進展能夠回應拜登政府的部分關切。

「這不會改變美國當前的台灣政策。」梅南德茲說，而是更清楚地表明美國協助台灣的意願，包含協助台灣捍衛領土完整、拓展國際空間等。

梅南德茲表示，「因此我認為這仍是一部極為強大的法案。」此案能回應一些問題，不同的人對相同文字會有不同理解，但「我們將達成預期所需目標，我認為我們明天有一場強勁的跨黨派表決案。」

「立陶宛的經歷不能重演。」他說，立陶宛做出與台灣交往的主權決定，卻遭到中國大陸的經濟打壓，美國必須確保各國能自由做出主權決定不受脅迫，否則就是輸掉這場戰鬥。

「1979以來最全面修訂」

梅南德茲與共和黨籍參議員葛理漢（Lindsey Graham）4月訪問台灣，回到華府後提出台灣政策法案，內容包括提供台灣軍援資金、制裁升高敵對情勢的中國大陸官員、賦予台灣「主要的非北約盟友」地位、要求美國國務院協調更改我國駐美代表處名稱等；梅南德茲形容這是「台灣關係法」1979年生效以來，美國對台政策最全面的修訂。

提供台軍援資金引爭論

金融時報報導，這項法案將首次提供台灣軍援資金，並在中國不斷升高壓力之際，大幅改變美台關係。但美國各界對法案內容仍有爭論，有人認為美國必須採取更強硬立場挺台，也有人憂心這項法案會不必要的激怒北京，連白宮都罕見在法案審理前表示憂心。這部法案進度，引起美中台三方強烈關切。

共和黨眾議員蓋拉格等支持者說，該案早該通過，且在俄國侵烏後顯得相當重要，「在烏克蘭的威懾失敗，顯示我們不能等到開戰後才向台灣提供關鍵武器」。不過，該案裡部分象徵性內容，如賦予台灣「主要非北約盟友」地位，美國學者認為，中國會將其視為美台恢復共同防禦條約。法案中允許台灣將駐美台北經濟文化代表處更名為「台灣代表處」，可能進一步升高與中國的緊張關係。

彭博資訊日前報導，拜登政府憂心這部法案將「適得其反」，牴觸數十年來美國對台海的「戰略模糊」政策，白宮正遊說民主黨參議員對台灣政策法踩煞車，但似乎擋不住，參院外委會即將登場審議。

台灣政策法案要先在參院外交委員會討論，才送至院會，然後再由眾院審查，還需要相當久的時程。