路透：嚇阻北京侵台 美擬系列「制裁中國」方案

路透報導指美正考慮採取一系列的「制裁中國」方案，以嚇阻北京侵略台灣。(路透)

路透13日獨家報導，指美國政府正考慮採取一系列的「制裁中國」方案，以嚇阻北京 侵略台灣，此外，歐盟 也面臨來自台灣的強力遊說，要求歐盟也針對中國推出制裁行動。

根據路透掌握多方訊息，華府的醞釀和台北針對歐盟外交官員的個別遊說都還在初步階段，目前細節未知。

路透報導，目前西方國家已針對部分敏感科技（電腦晶片和通訊設備），限制對中國的貿易和投資。

路透報導，一旦對全球第二大經濟體和重要供應鏈實施制裁，可行性勢必招致質疑。

美國商務部前助理部長妮卡塔（Nazak Nikakhtar）在川普政府時期負責出口管制，她告訴路透，比起制裁俄羅斯，制裁中國要複雜得多，因美國與盟國和中國經濟的關係盤根錯節。

中國在眾院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）8月初訪台後，對台灣實施一系列脅迫行動；此外，中共即將舉行20大，邁入領導人習近平的第三任期，種種發展讓外界關注北京侵略野心。

路透報導，美國官員正考慮制裁中國的可能選項，嚇阻習近平真的攻打台灣。

路透引述消息來源報導，美國自今年2月俄羅斯侵略烏克蘭後開始討論制裁，裴洛西訪台引發北京反應後，相關討論越發熱烈。

一名熟悉這項討論的非美國官員告訴路透，白宮的重點在確保歐亞各國達成共識，以及避免激怒北京。

針對歐盟現況，路透社引述六位知情人士報導，台灣自烏克蘭戰爭起就向歐洲官員提出制裁建議，中國近日的軍事演習使得台灣態度愈發堅定，台歐官員接觸愈發密切，台灣方面要求歐洲官員準備制裁的呼聲愈來愈高。