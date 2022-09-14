推特股東批准馬斯克440億收購案 市場解讀「交易近了」

推特股東會13日批准馬斯克的440億元收購案。圖為一個展示馬斯克畫面的手機，架在一個推特標誌畫面的顯示器上。（Getty Images）

社群媒體業龍頭推特 公司(Twitter)股東會13日批准特斯拉 (Tesla)執行長馬斯克 (Elon Musk)的440億元收購案，不過由於此前馬斯克反覆不定的態度，使推特將其告上法院請求強制履約，預料德拉瓦州法院下月17日起針對此收購案展開為期五天的審理。

此前，推特董事會在特別股東會前已一致通過此併購案，並向股東表示「公司正致力於按照與馬斯克先生商定的價格和條款完成併購，各位股東在特別股東會上的投票對我們完成合併程序至關重要」；同時，推特的特別股東會還批准了基於合併契約而調整的高級主管薪酬案。

今年春天，馬斯克宣布與推特展開協商併購，最終敲定以每股54.2元的價格入主推特，然而又於今年7月，以推特對內部虛假帳戶的數據不誠實為由，要求終止交易，引起推特不滿，在德拉瓦州法院對馬斯克提起訴訟；推特指出，他們有信心贏得訴訟，目前距離完成併購只差獲得聯邦證券交易委員會的同意。

馬斯克則針對推特的說法反駁，並向德拉瓦州法院提出反訴，指出終止交易的可歸責事由不在自己，而是在併購協商過程中數度要求推特提供垃圾帳戶的真實數據，但推特的報告明顯不誠實；然而推特回擊早就允許馬斯克有獲得內部數據的權限，馬斯克卻一直質疑。

目前還不確定雙方將以何種方法進行攻擊防禦，但馬斯克繼4月底為併購推特而賣掉價值40億元的特斯拉持股後，上月初再度脫手特斯拉價值69億元的持股，並向外界承認此舉就是為官司敗訴而被迫買下推特的狀況備妥資金；馬斯克8月9日的推文說：「萬一(希望不會)推特迫使這筆交易完成，最重要的是要避免緊急出售大量特斯拉股份。」

馬斯克當時並在推文下方回覆追蹤粉絲，表示已完成售股交易，但若未來自己官司勝訴不必被迫買下推特，會將特斯拉持股買回。