「推特有中國特工」吹哨者國會作證：安全疑慮比所知嚴重

推特前安全長札克13日以吹哨者身分在參院司法委員會作證時表示，FBI曾告知至少有一名中國特務任職於推特。（路透）

社群媒體 「推特 」(Twitter)前安全長札克(Peiter "Mudge" Zatko)13日以吹哨者身分出席參院 司法委員會作證時表示，聯邦調查局(FBI)曾告知推特，至少一名中國特務任職於這個具有影響力的社群媒體平台，令人擔心中國政府藉此蒐集用戶個資等數據。

路透報導，共和黨聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley，愛阿華州)表示，札克的證詞引起外國勢力干預社群媒體平台的新疑慮。

著名駭客札克曾任推特安全長，今年1月離職，隨後以吹哨者的身分舉報推特的多項資安疑慮；札克表示，部分推特員工關切，中國政府或許可以蒐集推特使用者的資訊。

這不是推特資安漏洞第一次遭受關切，一名青少年駭客2020年取得數十個名人帳號的控制權，其中包括前總統歐巴馬的驗證檔案。

札克13日出席參院司法委員會聽證會作證時表示，推特的安全疑慮恐怕遠比當前所知更嚴重，且首度指控推特被當局告知職員中含有至少一名中國特工。

札克引述一篇路透的報導，指詳述推特部分團隊希望藉由中國等供應商的廣告增加廣告收益，但也有一派主張，考量地緣政治緊張情勢高張之際，在中國做生意的風險。

札克表示，「那是大型的內部討論」，推特不願放棄中國這個成長快速的海外市場，「簡而言之，失去收入來源會是一大問題」。

札克13日作證時指出，他被推特開除前一周得知，FBI告訴推特，該公司有一名中國國家安全部(China's Ministry of State Security)的諜報特工在推特上班。

路透報導，尚無法得知這位被點名的中國特工，是否還在推特任職。

推特發言人表示，這場聽證會「純粹證實札克的對推特的指控前後不一致且不正確」，推特的雇用程序不受外國勢力影響，存取數據的權限透過背景調查檢核，且受到系統偵測與監督。

札克13日另外表示，他記得曾與另一名推特高層的對話內容，提及關切推特內部的外國特務。

札克表示，該名高層說，「這下可好，既然我們已經有一位(外國特工)，如果還有更多(外國特工)有什麼關係？」

在歷時兩小時的聽證會上，札克被問到，他是否認為聽證會的內容會為美國帶來一些好處；札克答道：「我希望如此，我基本上賭上我的職涯和名譽，如果未來五年或十年有什麼好的結果發生，那就值得了。」