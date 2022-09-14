新罕州共和黨初選 挺川退將領先…但他未獲川普支持

新罕布夏州共和黨聯邦參議員初選，挺川的退役陸軍准將博杜克微幅領先。（美聯社）

新罕布夏州、羅德島州 和德拉瓦州13日舉行今年期中選舉前的最後一場初選，即將為11月期中選舉展開最後衝刺；多數人格外關心新罕布夏州共和黨 初選，與其他州的初選一樣，前總統川普的影響力將決定部分州選舉的結果。

新罕州

多數人關注13日新罕州共和黨的初選，看誰將在今秋對上民主黨 現任聯邦參議員馬姬·哈桑(Maggie Hassan)。

根據紐約時報，共和黨聯邦參議員初選開票23%的情況下，目前領先者為退役陸軍准將博杜克(Don Bolduc)，他稍微領先緊追在後的州參議會主席默斯(Chuck Morse)逾2個百分點。

雖然博杜克挺川普，但川普並未在初選中支持他；默斯則獲新罕州州長背書。

共和黨內部分人士擔心博杜克恐威脅共和黨贏得聯邦參議員的席次；在拜登總統上次總統選舉領先逾7個百分點的新罕州，博杜克競選時大肆宣傳川普贏得2020年選舉的謊言與疫苗陰謀論。

新罕州也舉行國會第一選區的共和黨眾議員初選，川普政府兩名前官員與爭相向民主黨聯邦眾議員帕巴斯(Chris Pappas)挑戰；國會第二選區有七名共和黨人參加黨內初選。

新罕州共和黨州長蘇努努(Chris Sununu)原本可威脅哈桑席次，但他決定競選連任，讓部分黨內人士感到失望。

羅德島州

有線電視新聞網(CNN)預測，羅德島州克蘭斯頓市(Cranston)華裔市長馮偉傑(Allan Fung)可望贏得共和黨第二國會選區初選、於11月期中選舉對上民主黨參選人馬格茲納(Seth Magaziner)。馮偉傑參選幾乎未受阻礙，但部分參加初選的民主黨人將他視為11月選舉的對手。

CNN預測，艾許莉·卡盧斯(Ashley Kalus)將贏得羅德島州共和黨州長初選，她早已播廣告攻擊該州現任民主黨州長麥基(Dan McKee)；民主黨羅德島州現任副州長薩比娜·馬托斯(Sabina Matos)尋求連任，她將在11月對上共和黨對手古肯(Aaron Guckian)。

德拉瓦州