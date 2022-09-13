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助王室轉型 查理三世首開先例 登基大典要全球實況直播

記者顏伶如／綜合報導
英國新王王查理三世（Charles III）10日登基，12日首度在國會發表演說，重申將維護憲政原則。國會方面表示，保衛自由是英國君主立憲制重要精神，相信查爾斯三世將一如女王勇於承擔。(美聯社)
英國新王王查理三世（Charles III）10日登基，12日首度在國會發表演說，重申將維護憲政原則。國會方面表示，保衛自由是英國君主立憲制重要精神，相信查爾斯三世將一如女王勇於承擔。(美聯社)

對於正在籌備中的登基大典，英國新國王查理三世首開先例，拋出一項英國史上不曾有任何君主提出的要求：登基大典演說要對全球實況電視轉播。查理三世登基典禮17日將於聖詹姆士宮(St James's Palace)舉行。

白金漢宮官員指出，查理三世希望透過登基演說實況轉播，提升英國王室的能見度，讓王室形象能夠逐漸擺脫長期以來刻板僵硬的窠臼。

在位長達70年的英國女王伊麗莎白二世8日過世，享耆壽96歲。身為女王長子的查理三世繼任王位，被外界認為未來恐將面臨重重挑戰。伊麗莎白二世在世期間擁有超高人氣，繼任者難出其右，查理三世過去幾十年的人生歲月裡，民意支持度向來頗為冷淡。

王室觀察家說，王室轉型的重要時刻，新任國王透過媒體出現在大眾眼前，可能因此獲得加分效果。

女王駕崩之後，英國進入十天哀悼期。在這十天當中，白金漢宮頻頻讓查理三世曝光於大眾眼前，無形之中深化溫莎王朝(House of Windsor)在英國民眾心中的地位。

民調機構「輿觀」(YouGov)12日公布最新調查指出，44%受訪英國民眾坦承，得知女王駕崩之後曾經落淚。

自從喬治六世(George VI)1952年過世以來，英國不曾有君主駕崩，因此現今許多英國民眾不曾經歷追悼已故君主的莊嚴國葬，也沒有親眼看過新國王登基的豪華盛典。

喬治六世過世之後，長女伊麗莎白二世繼任女王初期極少出現於大眾眼前，登基大典隔了一年才舉行。相較之下，查理三世如今抓緊每個在公眾前曝光的機會，並在國內各地四處走動，12日從倫敦飛往愛丁堡，本周的訪問行程還包括北愛爾蘭及威爾斯。

英國倫敦國王學院(King's College London)政府學教授波格丹諾(Vernon Bogdanor)指出，查理三世開始接棒表現頗佳，王室變得較為公開，把接觸範圍延伸到更多群眾。

英國新國王查理三世12日與兩位弟弟和妹妹12日在蘇格蘭的聖吉爾斯大教堂內，守護母...
英國新國王查理三世12日與兩位弟弟和妹妹12日在蘇格蘭的聖吉爾斯大教堂內，守護母親的靈柩。(美聯社)

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