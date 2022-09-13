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查理三世等4子女守靈愛丁堡 女王今移靈倫敦

編譯洪毅／綜合12日電
覆蓋皇家旗幟的英國女王伊麗莎白二世的靈柩車，從蘇格蘭從荷里路德宮沿皇家大道駛向聖吉爾斯大教堂，民眾夾道致哀。(美聯社)
覆蓋皇家旗幟的英國女王伊麗莎白二世的靈柩車，從蘇格蘭從荷里路德宮沿皇家大道駛向聖吉爾斯大教堂，民眾夾道致哀。(美聯社)

護送英國女王伊麗莎白二世靈柩的隊伍12日從愛丁堡荷里路德宮(Palace of Holyroodhouse)行進至聖吉爾斯大教堂(St. Giles' Cathedral)，開放民眾弔唁，新王查理三世等女王的四名子女全程偕行，在教堂內站在靈柩四周守夜。

在前往蘇格蘭護送女王靈柩之前，查理三世在倫敦國會大廈西敏廳(Westminster Hall)參與傳統儀典，上、下議院議長分別就伊麗莎白二世辭世表示哀悼，並宣誓效忠新國王，而查理三世則以君主身分向上下議院議員發表首場演說。

查理三世在演說中表示，伊麗莎白二世「樹立了無私、恪盡職守的典範」，當他「站在這裡時，不禁感覺到環繞周圍的歷史之重」，英國議會至上等憲政原則是「可貴的立國之本」，他將依循母親的腳步「堅守捍衛」它。

英國新國王查理三世12日在蘇格蘭議會，首度以國王身分發表演說。(美聯社)
英國新國王查理三世12日在蘇格蘭議會，首度以國王身分發表演說。(美聯社)

查理三世回到愛丁堡後，換上軍裝與三名手足，妹妹安妮公主(Princess Anne)、兩位弟弟安德魯王子(Prince Andrew)、愛德華王子(Prince Edward)，走在護送女王靈柩的蘇格蘭皇家軍團(Royal Regiment of Scotland)及皇家弓箭手連隊(Royal Company of Archers)的隊伍後面，在風笛聲中移靈至聖吉爾斯大教堂。

覆蓋皇家旗幟，安放著蘇格蘭君主皇冠的女王靈柩停靈在聖吉爾斯大教堂後，開放民眾弔唁，數千人的弔唁隊伍從大教堂延伸到靈柩啟程處、0.7哩外的荷里路德宮，不惜等待數個小時以求瞻仰女王靈柩。

英國新國王查理三世12日在蘇格蘭議會，首度以國王身分發表演說。(美聯社)
英國新國王查理三世12日在蘇格蘭議會，首度以國王身分發表演說。(美聯社)

民眾進入聖吉爾斯大教堂瞻仰靈柩時，查理三世與三名手足則與皇家弓箭手連隊隊員交錯站在靈柩四周低頭守夜。

儘管蘇格蘭獨立呼聲風起雲湧，但是女王在當地仍受到廣泛擁戴，一名弔唁民眾表示，她對蘇格蘭的熱愛「人盡皆知」；查理三世當天向蘇格蘭議會議員發表演說時也表示，女王與祖先們一樣，都在蘇格蘭的大地及人民間找到避風港及淨土。

女王靈柩將安放在聖吉爾斯大教堂一天，13日將由皇家空軍護送到倫敦，安放在國會大廈內，直到19日正式下葬，拜登總統等各國政要將會出席國葬儀式；弔唁的人潮預料將遠遠多於在蘇格蘭的情景，一些民眾在兩天前就已事先徹夜占位。

英國新國王查理三世12日與兩位弟弟安德魯王子(後中)、愛德華王子(後右)，及 ...
英國新國王查理三世12日與兩位弟弟安德魯王子(後中)、愛德華王子(後右)，及 妹妹安妮公主12日在蘇格蘭的聖吉爾斯大教堂內，守護母親的靈柩。靈柩將在大教堂停放至13日，供民眾致敬，當晚將移往倫敦。(Getty Images)
英國新國王查理三世12日與兩位弟弟和妹妹12日在蘇格蘭的聖吉爾斯大教堂內，守護母...
英國新國王查理三世12日與兩位弟弟和妹妹12日在蘇格蘭的聖吉爾斯大教堂內，守護母親的靈柩。靈柩將在大教堂停放至13日，供民眾致敬，當晚將移往倫敦。(美聯社)

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