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俄亥俄州民主黨參議員候選人 切割拜登求自保

編譯孫梁／綜合12日電
圖為競選參院席位的俄亥俄州國會眾議員萊恩(Tim Ryan)。(美聯社)
圖為競選參院席位的俄亥俄州國會眾議員萊恩(Tim Ryan)。(美聯社)

儘管汽油價格降低、就業數字強勁和一連串立法勝利抬升了拜登總統的聲望，但許多民主黨國會眾議員希望實現新老交替，而不是贊成拜登競選連任，尤其是在許多關鍵州，競選參院席位的俄亥俄州國會眾議員萊恩(Tim Ryan)如果想勝選，取代退休的共和黨國會參議員波特曼(Rob Portman)，就必須與拜登保持距離。

拜登9日在俄州一座新半導體工廠的奠基儀式上發表演講，出席活動的萊恩表示：「我們需要全新領導人，現在是世代交替的時候，拜登最初就稱他是通往下一代的橋梁，這也是我的看法。」

拜登是2020年3月與時任加州國會參議員賀錦麗、新澤西州國會參議員布克(Cory Booker)和密西根州長葛瑞琴·惠特默(Gretchen Whitmer)競選時表示：「我是一座橋梁，身後是新一代領袖，他們是國家的未來。」

拜登沒說他要當四年還是八年的橋梁。

有線電視新聞網(CNN)指出，而萊恩對拜登的質疑和認為民主黨需要推出新一代領袖，並非完全沒有私心，因為拜登的全國支持率低迷，而且在俄州更差，意味著萊恩如果想贏得波特曼遺留的參院席位，就必須與拜登和全國民主黨切割，因此給拜登可能的2024年連任競選潑冷水，符合萊恩的政治利益。

萊恩不是第一次提出黨內高層的年齡問題，他2020年質疑拜登是否有精力與川普競爭，2016年挑戰裴洛西的眾院民主黨領袖地位未果後表示，到了年輕一代接班的時候。

萊恩不是質疑拜登連任競選的唯一民主黨人，明尼蘇達州國會眾議員菲利普斯(Dean Phillips)說：「充滿活力的新一代民主黨人應當挺身而出，為國服務。」紐約州國會眾議員卡洛琳·馬隆尼(Carolyn Maloney)表示不相信拜登會連任競選，明尼蘇達州國會眾議員安姬·克萊格(Angie Craig)說：「民主黨需要華府有新一代的領袖。」

紐約時報和西耶納(Sienna)學院7月的調查顯示，三分之二的民主黨人希望2024年總統候選人是拜登以外的人。

拜登 民主黨 眾議員

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