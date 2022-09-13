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總統支持度低迷…拜登站台 民主黨候選人「不敢靠太近」

記者顏伶如／綜合報導
民主黨候選人對於如何面對民意支持度維持低迷的拜登，紛紛體會到分寸拿捏的困難。 (美聯社)
民主黨候選人對於如何面對民意支持度維持低迷的拜登，紛紛體會到分寸拿捏的困難。 (美聯社)

期中選舉進入選前最後關頭，民主黨候選人對於如何面對民意支持度維持低迷的拜登，紛紛體會到分寸拿捏的困難。民主黨候選人設法展現獨立自主、不必聽命於白宮的立場，但要避免與民主黨基本盤變得疏離，或者沒能跟上拜登的重大施政計畫。

拜登總統9日前往俄亥俄州中部出席半導體工廠動土典禮，正在角逐聯邦參議員選舉的民主黨籍俄州聯邦眾議員萊恩(Tim Ryan)也是與會貴賓之一；不過，代表民主黨參加俄州州長選舉的候選人卻未參加這項活動，僅發表聲明表示感謝拜登造訪俄州。

五天之前在身為期中選舉「決戰州」的威斯康辛州，狀況則與俄州截然不同。民主黨籍威州州長艾佛斯(Tony Evers)在拜登的勞工節演說中與拜登同台亮相，代表民主黨參選威州聯邦參議員的候選人卻只參加遊行，並未參加拜登演說；這些例子都是民主黨參選人面臨艱難抉擇的寫照。

拜登面臨的尷尬處境，歷任總統在期中選舉期間也經常遇到，然而，今年狀況的特殊之處在於，某些民主黨人的表現亮麗，光芒蓋過總統。

非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)今年8月公布民調報告指出，對拜登施政感到不滿意的民眾中，傾向投票給民主黨的受訪者，還是多過於打算投票給共和黨的人。民主黨眾院選舉委員會委託私人機構進行的民調結果顯示，選情最為險峻的現任民主黨眾議員中，工作表現滿意度平均還是比拜登的施政滿意度高出20%以上。

民主黨眾院選舉委員會官員說，這個趨勢在今年4月便出現了，直到8月底仍然延續。

美國歷史上，前一次出現總統施政滿意度低，但執政黨卻能保住國會多數席次的前例是在1978年；當時卡特總統(Jimmy Carter)施政滿意度在50%左右徘徊，當年拜登則成功連任德拉瓦州聯邦參議員。

如今不管是角逐參議員或眾議員的民主黨候選人，被問到如何與拜登維持關係時，回答都說選舉重點還是取決於自己的表現。

萊恩說：「我們已經說得很清楚，有些事情我並不同總統的看法。民眾都知道我的立場出發點是為了俄亥俄州著想。」

民主黨 拜登 俄亥俄州

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