最後一場 新罕布夏、羅德島、德拉瓦初選 看川普影響力
新罕布夏州、羅德島州和德拉瓦州13日舉行今年期中選舉的最後一場多州初選，由於三州初選較晚，勝者在11月8日投票日前將只有八周時間爭取選民的支持。三州初選的重點包括新罕州的州長選舉和共和黨爭奪參眾兩院的席位，以及羅德島州的州長選舉和國會眾院席位的角逐；與其他州的初選一樣，前總統川普的影響力將決定部分州選舉的結果，尤其是新罕州。
新罕州共和黨州長蘇努努(Chris Sununu)未如預期改換跑道競選國會參議員，以取代民主黨參議員馬姬·哈桑(Maggie Hassan)的席次，而是尋求兩年一屆的州長四連任，沉重打擊希望他協助奪回參院控制權的共和黨人。面對競選參院呼聲的壓力，蘇努努表示作為州長，他的作用將比參議員更大和更直接。
蘇努努退出後，11名共和黨人角逐黨內初選提名，包括州參議會主席默斯(Chuck Morse)、倫敦德里(Londonderry)鎮長史密斯(Kevin Smith)和加密貨幣企業家芬頓(Bruce Fenton)，但領跑者卻是2020年在另一個參院席位黨內初選失敗的退役陸軍准將博杜克(Donald Bolduc)，草根競選彌補了他的資金不足。
共和黨建制派對博杜克的崛起感到緊張，蘇努努指他不是嚴肅的參選人而是陰謀論者，蘇努努並為默斯背書；而民主黨人則希望博杜克勝出，認為民主黨候選人可輕鬆擊敗他。
新罕州的國會眾院四個席位目前全由民主黨人控制，如今共和黨人瞄準其中兩席。共和黨控制的州議會試圖通過選區重畫獲得優勢，但被州長否決，然而共和黨人仍認為有機會從民主黨奪下兩席，其中第一選區在過去七次選舉中五次翻盤，2018年首次進入國會眾院的帕巴斯(Chris Pappas)沒有黨內初選對手，但面臨10多個共和黨人的挑戰，包括與川普有關的四位參選人。
新罕州第二選區的黨內初選是七名共和黨人角逐眾院席位提名人，包括親川普的伯恩斯(Bob Burns)。
羅德島州州長麥基(Dan McKee)是在前州長吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)被任命為拜登政府的商務部長後接任州長職務，他在初選中面臨四個民主黨人的挑戰。
羅德島州第二選區的國會席位被民主黨人控制逾30年，共和黨全國委員會(RNC)認為現在是最佳翻盤時機。現任國會眾議員朗格文(Jim Langevin)宣布退休後，州財政廳長馬格齊納(Seth Magaziner)宣布參選但面臨多人挑戰。
而備受歡迎的共和黨華裔前克蘭斯頓市市長馮偉傑(Allan Fung)沒有黨內對手挑戰，參選國會第二選區眾議員，國會眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)8月來訪為他募捐。
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