最後一場 新罕布夏、羅德島、德拉瓦初選 看川普影響力

圖為新罕布夏州共和黨候選人博杜克。(美聯社)

新罕布夏州、羅德島州和德拉瓦州13日舉行今年期中選舉的最後一場多州初選，由於三州初選較晚，勝者在11月8日投票日前將只有八周時間爭取選民的支持。三州初選的重點包括新罕州的州長選舉和共和黨 爭奪參眾兩院的席位，以及羅德島州的州長選舉和國會眾院 席位的角逐；與其他州的初選一樣，前總統川普的影響力將決定部分州選舉的結果，尤其是新罕州。

新罕州共和黨州長蘇努努(Chris Sununu)未如預期改換跑道競選國會參議員，以取代民主黨 參議員馬姬·哈桑(Maggie Hassan)的席次，而是尋求兩年一屆的州長四連任，沉重打擊希望他協助奪回參院控制權的共和黨人。面對競選參院呼聲的壓力，蘇努努表示作為州長，他的作用將比參議員更大和更直接。

蘇努努退出後，11名共和黨人角逐黨內初選提名，包括州參議會主席默斯(Chuck Morse)、倫敦德里(Londonderry)鎮長史密斯(Kevin Smith)和加密貨幣企業家芬頓(Bruce Fenton)，但領跑者卻是2020年在另一個參院席位黨內初選失敗的退役陸軍准將博杜克(Donald Bolduc)，草根競選彌補了他的資金不足。

共和黨建制派對博杜克的崛起感到緊張，蘇努努指他不是嚴肅的參選人而是陰謀論者，蘇努努並為默斯背書；而民主黨人則希望博杜克勝出，認為民主黨候選人可輕鬆擊敗他。

新罕州的國會眾院四個席位目前全由民主黨人控制，如今共和黨人瞄準其中兩席。共和黨控制的州議會試圖通過選區重畫獲得優勢，但被州長否決，然而共和黨人仍認為有機會從民主黨奪下兩席，其中第一選區在過去七次選舉中五次翻盤，2018年首次進入國會眾院的帕巴斯(Chris Pappas)沒有黨內初選對手，但面臨10多個共和黨人的挑戰，包括與川普有關的四位參選人。

新罕州第二選區的黨內初選是七名共和黨人角逐眾院席位提名人，包括親川普的伯恩斯(Bob Burns)。

羅德島州州長麥基(Dan McKee)是在前州長吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)被任命為拜登政府的商務部長後接任州長職務，他在初選中面臨四個民主黨人的挑戰。

羅德島州第二選區的國會席位被民主黨人控制逾30年，共和黨全國委員會(RNC)認為現在是最佳翻盤時機。現任國會眾議員朗格文(Jim Langevin)宣布退休後，州財政廳長馬格齊納(Seth Magaziner)宣布參選但面臨多人挑戰。

而備受歡迎的共和黨華裔前克蘭斯頓市市長馮偉傑(Allan Fung)沒有黨內對手挑戰，參選國會第二選區眾議員，國會眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)8月來訪為他募捐。