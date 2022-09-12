油價連續下降、通膨趨緩 Fed還會升息嗎？

機票價格也下降，8月國內平均機票價約277元，比7月的312元低了11%。（Getty Images）

民間多數經濟展望機構數據指出，全國8月消費者物價指數 已連續兩個月出現放緩跡象，包含汽油、機票、二手車、酒店旅宿費用及房租均有所下降，但食物等民生用品的價格仍持續攀升；由於各行業的物價指數降幅不平均，降幅是否持續並不明朗，而聯準會 (Fed)是否還會如市場預期般再升息三碼更備受關注。

道富環球市場(State Street Global Markets)設計的物價指數(PriceStats)就指出，雖然全國6月的物價水準飆到1981年以來首見的9.1%，但7月及8月連續兩個月下降；這是由於部分行業供應鏈中斷的問題已有改善，加上許多零售商家未出清過去物價高昂期間積存的大量庫存，紛紛祭出優惠活動，使物價進一步回落。

最明顯也最受關注的降幅，當屬油價 回落，據全美汽車協會(AAA)統計，全國平均油價從7月的每加侖4.22元降至8月底的3.84元，降幅約9%，燃料費用的下降再加上暑假旺季結束，也推動機票價格的下修；旅遊新創公司Hopper分析師海莉‧柏格(Hayley Berg)說：「8月整個月的國內平均票價約277元，比7月的312元低了11%。」

受機票價格下跌影響，相關的酒店旅宿業價格同樣有明顯降幅；酒店業市場分析公司STR表示，8月全國每晚平均住宿比7月下跌4.6%；至於與機票一樣同受油價高度影響的車市，則只在二手車市場才有明顯回落，新車因為全球車用芯片持續短缺，還在繼續攀升。

然而，物價指數的降幅在不同行業別仍有不同幅度，如餐飲業就因為價格不見放緩跡象使低收入家庭紛紛透過管道取得較低價食物；IRI民調公司分析師戴維(Krishnakumar Davey)說：「8月的食品及雜貨成本比7月多1.6%，比去年同期更大漲13.4%，其中以蔬菜、水果的漲幅最驚人，食品類商品沒有降價的跡象。」

為此，在20日至21日將舉行的聯準會會議中，Fed是否像其之前暗示及市場所預測的那般再度升息三碼以控制物價備受關注，因為畢竟大多數消費品項價格都有回跌，未來幾個月控制通貨膨脹要比前幾個月輕鬆許多，表面上看來似已無必要用加息三碼這種激烈手段維持物價穩定。