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通膨趨緩、也「認命」了 消費者心情止跌

編譯陳韻涵／綜合11日電
紐約一名消費者正在超市購物，通膨雖已緩和，民眾心情仍在谷底。（美聯社）
紐約一名消費者正在超市購物，通膨雖已緩和，民眾心情仍在谷底。（美聯社）

經歷數月不景氣，國民開始感覺到經濟復甦，但也對高漲的通貨膨脹逐漸認命。

華盛頓郵報報導，消費者心情6月跌至谷底，近幾周逐漸回升；油價下跌、數十年來新高的通膨逐漸趨緩，人們也逐漸改變習慣因應現況，例如一次購買大量肉類較便宜，或更常到連鎖折價店購物等。

密西根大學社會研究所副教授、消費者調查主任徐薈安(Joanne W. Hsu)說：「消費者心情仍在相對歷史低點，但我們逐漸看到大幅改善，主因是通膨趨緩和油價下跌。」

加州蒙特貝羅一家超市推出折扣，讓消費者購物心情好些。（Getty Images）
加州蒙特貝羅一家超市推出折扣，讓消費者購物心情好些。（Getty Images）

這對備戰11月期中選舉的白宮而言算是好消息，聯邦政府過去幾個月來經常挨批抑制通膨不力。

6月油價一度飆漲至每加侖逾5元，目前全國油價平均約每加侖3.74元；這樣25%的跌幅對於許多人而言堪稱「及時雨」，尤其是靠每周工資度日的低收入戶家庭。

整體通膨已然趨緩，7月物價持平，但同比去年仍增加8.5%，這是由於聯準會(Fed)升息的緣故。

華郵指出，如此看來，通膨對百姓收入和心理感受的影響還算短暫。

經濟研究聯合會(Conference Board)指出，衡量產業狀況、短期財務前景和採購計畫的指標在8月間均有所改善；8月的消費者信心指數在連續三個月下跌後反彈，規畫旅遊的人數來到過去八個月以來的新高水準。

會計公司「畢馬威」(KPMG)經濟學者史汪克(Diane Swonk)說：「當油價下跌，人們會立馬感覺良好；通膨仍高，但油價下跌會讓人對於未來花費感受到極大差異。」

聯準會動作頻頻，盼以升息的方式抑制通膨；部分跡象顯示此舉已經逐漸發揮效果，某些地區的物價已回穩、房價降溫，但大家仍擔心央行此舉恐使經濟放緩並陷入衰退。

經濟學者表示，問題是當前的經濟回穩是否預示通膨轉折，或者只是經濟惡化前的暫時緩解。

史汪克表示，「聯準會依然面臨巨大挑戰，那就是在油價之外讓通膨降溫，並在通膨從根本扭曲大眾行為之前控制通膨。這個問題現在既複雜又棘手，而愈複雜，應對失誤的可能性就愈大。」

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