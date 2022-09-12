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通膨牌失效 共和黨奪參院陷苦戰 黨員內鬨募款困難

小企業苦撐 成本漲、買氣減…又打不過大企業

編譯徐薏茹／綜合11日電
近幾個月物價連連飆漲，食品、房租、醫療保健等生活成本躍升，通膨創下40年新高；疫情的大半期間，小型企業的顧客基本上仍可忍受價格上漲，繼續消費，但小企業業者表示他們已經開始感受到顧客流失。（Getty Images）
近幾個月物價連連飆漲，食品、房租、醫療保健等生活成本躍升，通膨創下40年新高；疫情的大半期間，小型企業的顧客基本上仍可忍受價格上漲，繼續消費，但小企業業者表示他們已經開始感受到顧客流失。（Getty Images）

近幾個月物價連連飆漲，食品、房租、醫療保健等生活成本躍升，通膨創下40年新高；疫情的大半期間，小型企業的顧客基本上仍可忍受價格上漲，繼續消費，但小企業業者表示他們已經開始感受到顧客流失。

預計13日出爐的政府報告會顯示8月的物價年增率趨緩，主要受到油價穩步下降影響，但其他物品價格恐將持續飛漲，尤其是食品方面；根據數據公司FactSet的資訊，整體上，經濟學者預測8月的消費者物價指數(CPI)年增率為8.1%，比7月的8.5%稍低。

高盛集團公司(Goldman Sachs)針對1500家以上小企業進行調查，97%的小型企業業主表示通膨壓力與三個月前相同或者更糟；65%小企業提高價格彌補成本上升；38%業主表示由於漲價，顧客需求下降。

可支配所得較少的消費者反彈更大，零售巨頭沃爾瑪(Walmart)表示，收入較低的消費者在食品的支出較多，其他支出減少，小型企業業主也遇見相同的情況。

馬里蘭州的沙納漢(Kim Shanahan)經營線上禮品店Gifts Fulfilled，她將商品售價提高5%以抵銷成本，漲價後銷售量也因此下跌。

價格較低的禮品銷售下滑最嚴重，與去年相比，2022年低價禮品的銷售大跌50%左右，沙納漢說：「我們的主要商品是『想要買』，而不是『必須買』的物品，我們看到原本可能買50元禮品的人轉而買35元的類別，而更低價商品的目標客戶階層甚至不買，他們沒有可支配的資金。」

猶他州床墊製造商Uinta Mattress業主諾斯羅姆(Schuyler Northstrom)表示自2020年以來，店內商品售價提高了15%。

即使漲價也無法完全彌補更高的成本，雖然彈簧、海綿等原物料成本已上漲40%，但諾斯羅姆擔心再提高價格會流失顧客，「零售商的反彈很大，有時我們會被一些更大的公司取代，他們的生產量大、價格更低。」

因應眼前的困境，諾斯羅姆重新設計床墊削減成本，賺取更少的利潤，但這無法作為長久之計，「我們感覺到了，我們的商品不是必買品，人們會買食物和汽油。」

高盛 疫情 油價

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