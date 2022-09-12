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各州政見辯論卡關 參選人互嗆龜縮…「似乎都不想辦」

編譯柯立偉／綜合11日電
賓州州長選舉，共和黨籍候選人奧茲暗示民主黨籍對手費特曼意圖以中風為由逃避辯論會。（Getty Images）
賓州州長選舉，共和黨籍候選人奧茲暗示民主黨籍對手費特曼意圖以中風為由逃避辯論會。（Getty Images）

距離期中選舉不到兩個月，依往例此時各個選舉州的候選人早已展開辯論會，希望爭取選民認同，但民主黨或許受拜登總統民調低迷影響，各地參選人對辯論會並不積極；共和黨人雖有機會取得眾院控制權，但由於前總統川普光環失色致多個候選人初選失利及資金不足等因素影響，對辯論會也不是很上心。

不過，兩黨候選人都不會承認自己不願意與對手辯論，反而會相互指責「都是對方龜縮」才導致辯論會無法舉行，不論是共和黨或民主黨，沒參加辯論會的候選人都批評對手意圖「逃避公眾監督」或「提出荒謬的辯論條件」；例如賓州州長選舉，共和黨籍候選人奧茲(Mehmet Oz)就暗示民主黨籍對手費特曼(John Fetterman)意圖以中風為由逃避辯論會；雖然費特曼隨即表示願意辯論，但目前也沒有具體安排。

賓州州長選舉，民主黨籍費特曼被對手暗示逃避辯論會。（Getty Images）
賓州州長選舉，民主黨籍費特曼被對手暗示逃避辯論會。（Getty Images）

如果說費特曼的健康因素還能算是推遲辯論會的理由，喬治亞州聯邦參議員選舉兩黨參選人遲遲無法敲定辯論會的問題更「奇葩」，雙方就辯論會地點一直無法達成共識；準備競選參議員的現任民主黨籍聯邦眾議員沃諾克(Raphael Warnock)初夏就宣布接受10月喬州三家電視台的辯論邀請，同時指責共和黨籍參選人沃克(Herschel Walker)躲避辯論會。

結果8月初時沃克突然宣布同意參加辯論會，但偏偏選擇了一個沃諾克反對的10月14日在沙凡納(Savannah)舉行的辯論活動。沉寂一個多月，沃諾克7日在推特上以「沃克必須參加另外兩場辯論會」和「辯論會主持人不得預先向兩黨參選人透露問題」為條件，同意參加沙凡納的辯論會，孰料沃克又說「鎖定沙凡納的辯論會就夠了」且不同意辯論會問題保密，導致兩人就辯論會何時何地舉行完全沒進展。

類似的戲碼不斷在全國各地上演，北卡羅來納、內華達、佛羅里達、威斯康辛等州的兩黨候選人，對於辯論會的各種執行細節都與對手有非常不同的意見；共和黨策士海耶(Doug Heye)就說：「兩黨候選人似乎對於辯論會都猶豫不決，不然就是『拖到不能拖了再說』。」

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