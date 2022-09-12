墮胎裁決案後…大法官羅伯茲：不該質疑最高法院合法性

聯邦最高法院首席大法官羅伯茲表示，外界對最高院的判決可以不同意，但不該導致質疑最高院的合法性。(Getty Images)

聯邦最高法院首席大法官羅伯茲 (John Roberts)上周表示，外界對最高院 的判決可以不同意，但不該導致質疑最高院的合法性；他另承認每天早晨要開車進入柵欄重重的最高法院，感覺很難受，去年很不容易，最高法院已準備向外界重新開放，民眾可出席旁聽。

華盛頓郵報報導，羅伯茲在科羅拉多州泉市(Colorado Springs)舉行的法官、律師聚會上指出，最高法院總是要對有爭議案件做出判決，判決也一直受到強烈批評，這些都很恰當；但他表示，由最高法院擔任角色，來斷定法治，其不同意的聲浪，現在變形，開始批評最高法院的合法性。

羅伯茲說，最高法院不想要行政權插嘴講話，也不要輿論充當嚮導，決定什麼判決才合適；沒錯，最高院一切意見都可受批評；事實上，最高院大法官們不時就外界批評的某些意見，虛心接受；但是，只因為民眾不贊成某一項判決，實不足據以為基礎，批判最高法院的合法性。

在前總統川普過去五年選任的三名大法官支持下，最高法院保守派以六席對自由派的三席，占絕大多數；保守派大法官讓最高法院今夏屆滿的本任期內劇烈右轉，推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)保障墮胎為憲法權利的前例。

此外，最高院還判定紐約州一項槍枝管制法為不合憲、限制拜登政府對抗氣候變遷的措施；讓信教的保守派聲稱獲得多起勝利。

最高法院的支持率在各公開民調，都跌到有史以來最低之一；民主黨人最不高興，自視獨立選民也不高興，但程度較低。

但羅伯茲說，最高法院的職責在判定何為法律，「這個角色，不因人們不贊同甲判決或乙判決，或者某種法理模式而改變。」

羅伯茲拐彎抹角，沒直說最高法院判定有50年歷史的羅訴韋德案，只承認過去一年很不容易。

他說，今年10月第一個周一上午10時復會時，民眾可能到最高法院看大法官們，他一心一意想拋下過去一年，繼續前行。

羅伯茲沒被問到引發爭議的一個重大事件，就是最高法院對「多布斯控告傑克森婦女健康組織案」(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization，墮胎權案件)判決草案流出給Politico網站一事；羅伯茲曾宣稱要徹查此事，但此後並無下文。