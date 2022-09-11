楊安澤鼓吹 低收入戶每月發1000元 全美多城啟動

一些城市正在推動給無收入或低收入人士每月發1000元的「全民基本收入」試驗計畫。圖為紐約市一名拾荒者正在街邊撿垃圾。(Getty Images)

洛杉磯 市的無收入或低收入 人士，現在一年內每月可獲1000元，這是全國「全民基本收入」試驗計畫之一，這個構想是向一些最脆弱群體提供最低保證收入，縮小貧富差距，讓人們有機會建立更穩定的生活。這一計畫目前正在一些城市推行。

幾十年來一直有倡導者鼓吹這個概念，華裔楊安澤(Andrew Yang)2020年競逐民主黨總統提名時，也用此作為政綱核心。但也有批評者指這個做法只會養懶人，讓人們不願工作。

保障收入市長 2020起推動48個計畫

儘管如此，一群有意推動這個概念的市長組成名為「保障收入市長」(Mayors for a Guaranteed Income)的組織，自2020年開始在全國多個城市啟動超過48個基本收入計畫。部分資金來自公共資助，也有部分來自非政府，推特前首席執行官多爾西(Jack Dorsey)也捐助了1800萬元。

加州 成計畫中心 洛市3200個家庭受惠

加州已成為這個運動的中心，其他州的一些城市也在評估中。洛杉磯市的計畫最少惠及3200個年收入低於聯邦貧窮線的一孩家庭；屋崙(也譯「奧克蘭」)向600個低收入家庭，每月給予500元；聖地牙哥也給予500元，為期兩年。

加州斯托克頓市(Stockton)早於2019年最先實施基本收入計畫，市長塔布斯(Stockton)表示，這個計畫是為人們提供一個緩衝，打破貧窮循環。

研究過此類計畫的芝加哥大學經濟學教授瓊斯(Damon Jones)指出，聯邦政府在新冠疫情期大派金錢來應對疫情對經濟造成的破壞，其實正是全民基本收入之一。

一些城市正在推動給無收入或低收入人士每月發1000元的「全民基本收入」試驗計畫。圖為馬里蘭州居民正在商店選購打折服裝。(歐新社)

反對者批成本太貴 只會養出懶人

但反對者認為，保證收入計畫成本過於昂貴，而且效果適得其反。保守的智庫組織 American Compass 的執行董事卡斯(Oren Cass) 說，這是破壞社會契約基本要素的做法，人們只會視之為意外之財而不會從中得益。

一些研究組織在研究過洛杉磯的案例後，也認為這樣的試點是難以推廣的。Jain Family Institute的分析認為，實現保障收入的最佳途徑不是擴大試點，而是改革和擴大現有的聯邦計畫，例如工作收入稅收抵免及兒童稅收抵免等。

不過也有研究發現，計畫於2019年2啟動時，受助人裡只有20%有全職工作，但一年後已增至40%，說明了計畫有助建立穩定的生活。