911事件21周年 第3主謀仍未審判

九一一主謀之一穆罕默德於2003年3月在巴基斯坦被捕。(美聯社)

九一一 恐怖攻擊事件即將屆滿21周年，美國情報探員在2003年擒獲的事件主謀第三人穆罕默德(Khalid Shaikh Mohammed)及另四人仍關押在美軍關達那摩灣(Guantanamo Bay)基地，軍法審判日期遙遙無期，已遭批評人士砲轟為反恐戰爭最失敗之處。

美聯社10日報導，情報探員在2003年3月1日破曉前幾小時，於巴基斯坦拉瓦爾品第(Rawalpindi)穆罕默德藏匿地點把他揪出來，視為令人振奮的勝利，整個逮人歷程耗時18個月。

但想把穆罕默德繩之於法，花費的時間遠比全球追捕他長得多；最新的挫折發生在8月，原訂在秋初的預審聆訊宣告取消；九一一事件近3000罹難者家屬再一次感到失望，他們原希望本案能早些落幕，一些懸而未解事宜獲得答案。

穆罕默德若獲判有罪，可能面臨死刑。

由律師提供的照片顯示，九一一主謀之一穆罕默德仍關押在古巴關達納摩灣，等待軍事審判。(美聯社)

替穆罕默德共同被告辯護的律師康諾(James Connell)證實，控辯兩造仍「試著達成預審協議」，以避免審判，被告雖得以減緩刑責，但仍面臨漫長刑期。

以前共同主持九一一恐攻全國偵辦的聯邦檢察官 凱利(David Kelley)指出，審訊拖延迄今，未能起訴，對「被害人家屬誠為重大悲劇」。凱利指出，想以軍事法庭審判穆罕默德，而非標準的聯邦法院，是「巨大失敗」，也是「違背我國憲法、法治」。

人權團體指出，未能審判穆罕默德及其他關達那摩灣囚犯的難點，部分歸因於2003年逮到他之後，中央情報局(CIA)幹員以等同刑求的方式審訊他們，想逼他們吐出情資；穆罕默德共遭水刑183次。

九一一恐襲21周年前夕，遇難者家屬在世貿雙塔原址掛上親人照片，追念死者。(美聯社)

參院 後來判定，中情局的審訊並未取得有價值情資；這份判定書引發無止盡的審前爭訟，辯論聯邦調查局(FBI)對囚犯一行說法的報告，能否用在控告他們。

官方遭指控刑求，引起疑慮，以至於無法在一般法院審判穆罕默德。

凱利指出，20年前放話要辦軍事大審，讓法律界很多人吃驚，軍法審判的點子「憑空冒出來，沒人曉得其因由。」