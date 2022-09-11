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911倖存者醫療計畫經費不足 恐在2024年破產

編譯徐薏茹／綜合10日電
九一一恐襲21周年前夕，民眾在曼哈頓九一一紀念碑插上白玫瑰，悼念死者。(美聯社)
九一一恐襲21周年前夕，民眾在曼哈頓九一一紀念碑插上白玫瑰，悼念死者。(美聯社)

12名共和黨眾議員上周聯合致函眾院「能源暨商業委員會」(Energy and Commerce Committee)主席帕隆(Frank Pallone Jr.)，呼籲優先注重提供九一一事件倖存者與急救員醫療照護資金的議案，該計畫正面臨經費缺乏危機。

信函中表示：「由於過去三年醫療支出與罹癌率上升，世界貿易中心健康醫療計畫(WTCHP)正面臨資金短缺問題。」

12名議員引用「紐約每日新聞」(New York Daily News)的文章：「WTCHP正迅速接近資金赤字，將迫使該計畫減少支出，到了2024年10月將無法再為任何新患病的倖存者或急救員提供資金。」

今年7月這12名眾議員也曾致函敦促帕隆促進兩黨就「九一一救援者與倖存者健康援助修正案」(The 9/11 Responder and Survivor Health Funding Correction Act，以H.R. 4965法案代稱)一同合作。

H.R. 4965法案是一項聯邦計畫，支撐WTCHP，監測九一一倖存者的健康，並提供與九一一事件相關之健康狀況的醫療照護；同時建立研究計畫，研究九一一事件對21歲以下相關人群的影響。

12名眾議員的聯名信表明：「H.R. 4965法案不僅能直接解決當前的資金短缺問題，也確保未來幾年有足夠的資金。」他們呼籲帕隆准許進行全委員會對該法案的最後審議(markup)。

「假使國會不盡快解決這項燃眉之急，那麼這些冒著生命風險的男性、女性，以及從九一一恐怖攻擊倖存下來的人們將失去醫療保險，無法治療他們在那一天遺留下的生理與心理疾病。」他們還提到儘管獲得兩黨的廣泛支持，但自從7月發信以來一直未見有任何行動回應。

12名致函議員為：加爾巴里諾(Andrew Garbarino)、李修頓(Lee Zeldin)、凱特科(John Katko)、費茨派垂克(Brian Fitzpatrick)、雅各(Chris Jacobs)、譚妮(Claudia Tenney)、瑪麗奧 (Nicole Malliotakis)、史提法尼克(Elise Stefanik)、穆澤(Dan Meuser)、喬伊斯(David Joyce)、德魯(Jefferson Van Drew)、戴維斯(Rodney Davis)。

九一一 眾議員 醫療保險

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