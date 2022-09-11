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稱911是一生中「最偉大」的一天 朱利安尼惹議

記者胡玉立／綜合報導
前紐約市長朱利安尼稱，就某些方面來說，九一一是他此生「最偉大」的日子，此種說法惹來爭議。(路透)
前紐約市長朱利安尼稱，就某些方面來說，九一一是他此生「最偉大」的日子，此種說法惹來爭議。(路透)

前紐約市長朱利安尼 (Rudy Giuliani) 在九一一恐怖攻擊事件21周年紀念日前夕，談起自己當時擔任市長留下的九一一記憶。他表示，這是他一生中「最糟糕」的一天，也是他一生中「最偉大」的一天。此話一出，結果引來非議。

朱利安尼因為在2001年9月11日紐約世界貿易中心遭恐怖襲擊後領導全民應變，被譽稱為「美國市長」。他9日向保守派新聞網站Newsmax表示，他對九一一的感受「很複雜」，因為從某些方面來看，這是他生命中「最偉大」的一天。

「我想，描述它的最好方式是，這是我一生中最糟糕的一天；而在某些方面，就我的城市、我的國家、我的家庭而言，這是我一生中最偉大的一天，」朱利安尼說：「這是自1812年戰爭以來，對美國最嚴重的外國襲擊。完全出乎意料。那是對完全無辜者的襲擊，而我親眼目睹了它。」

九一一恐怖攻擊導致近3000人死亡，朱利安尼在協調各市政府部門反應和鼓勵民眾保持冷靜方面，表現備受注目。儘管他受到公眾和九一一受害者家屬的廣泛讚揚，仍有部分前消防員和家屬後來對他提出批評。

朱利安尼的職業生涯後來愈來愈具爭議性，他支持前總統川普的種種作為尤其受到質疑。他擔任川普私人律師，擁護川普無根據的2020年大選「選舉被竊」陰謀論。

朱利安尼同時面臨多重法律壓力，聯邦刑事調查他是否違反外國遊說法、試圖在烏克蘭尋找有關拜登家族的破壞性訊息。他也是喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)有關2020年總統大選的刑事調查目標。

他還面臨來自「主權投票系統公司」(Dominion Voting Systems)的誹謗訴訟；該選舉技術公司指控朱利安尼毫無根據地聲稱其投票機被用來竊取川普總統職位，是在從事「虛假宣傳活動」，公司索賠13億元。

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