國會暴亂案調查聽證會 月底再啟

國會眾院復會後，9月底將重啟國會暴亂調查，預定年底提出完整報告。(路透)

繼眾院 國會山莊暴亂事件特別調查委員會6月至7月間舉行八次公開聽證會後，國會本周復會，本月底可能舉行第九場聽證會，聚焦於川普 支持者在國會引發動亂後，內閣成員與時任副總統有無準備依聯邦憲法第25修正案第4項規定暫時凍結總統權力運作的討論；整起事件調查預計月底會先提出階段性的綜合調查報告，最終版本則將於年底提出。

眾院特別調查委員會並未說明第九場公開聽證會的具體日期，以及將傳喚多少證人出席作證，只表示預計月底與年底將各提出一份報告，且年底前可能會繼續舉行數場聽證會。

根據7月21日最後一次聽證會的調查結果，川普2021年1月6日在白宮 前發表演講、鼓勵支持者前往國會山莊的事實漸漸明顯，特別委員會因此開始關注如時任副總統潘斯(Mike Pence)、國務卿龐培歐(Mike Pompeo)、財政部長米努勤(Steven Mnuchin)等內閣要員當時是否動念要援引憲法第25修正案第4項規定，暫時停止總統行使職權。

對此，龐培歐表示委員會確實有要求他提供關於內閣成員討論「依憲法第25修正案第4項暫停總統職權」的文件，但他印象中內閣無人就此事真正的開過會；川普任內的教育部長蓓西‧狄弗斯(Betsy DeVos)則曾在6月告訴「今日美國報」(USA Today)，她當時曾問潘斯國會是否該考慮暫停總統職權，但潘斯「表明他不會參與那個方向的行動」，狄弗斯因此決定辭職，國會民主黨人也因此開啟彈劾程序。

除此之外，特別委員會也懷疑川普是否因敗選打擊過大才有過激反應，因此調查範圍也包括川普在國會山莊暴亂事件後幾天內的精神狀態；據悉時任白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)曾向川普遞交親筆信，嚴正要求他不要再繼續發表「選舉被竊論」的論調，並調派警察制止國會暴徒，以免在任期的最後幾天內被彈劾，但川普無動於衷，反而沾沾自喜地觀看暴亂事件的電視轉播。