前白宮律師：川普「極可能」被起訴 但與搜索案無關

前白宮律師科布說，川普被起訴的「可能性極高」。圖為川普9月初到賓州助選。(美聯社)

前白宮律師科布(Ty Cobb)9日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)專訪時指出，前總統正面臨被檢察官刑事起訴的風險，不過不是因為聯邦調查局(FBI )幹員對其位於佛羅里達州住所海湖山莊(Mar-a-Lago)的搜索，而是本於川普 在2021年1月6日國會山莊暴亂事件及企圖推翻2020年總統大選結果兩事中所扮演的角色。

科布說：「我認為前總統陷入了嚴重的官司危機，但這與海湖山莊的搜索事件無關，而是因為他在國會山莊暴亂事件的相關訴訟中以各種方式阻撓訴訟程序，還試圖干預喬治亞、亞利桑納、賓州與密西根州等傳統上被視為紅州或搖擺州的總統大選計票結果。」

科布進一步指出，FBI幹員所持用的搜索票授權範圍相當廣泛，因此他懷疑FBI搜索海湖山莊的目的除了找回被川普帶走的機密文件外，也要調查川普究竟在國會暴亂事件中起到什麼作用；科布說：「海湖山莊搜索事件事實上有更宏觀的目的，包含國會山莊暴亂、灌票問題，甚至是他試圖以絕望的方式永保權位等。」

根據最新法院紀錄，佛羅里達州聯邦地方法院已同意川普律師團所請，設立特別主事官(special master)，審查FBI幹員扣押的資料是否符合搜索票界定的範圍，以及川普所指受行政特權保護之文件是否確有行政豁免權，司法部 對聯邦法院此等裁定已提出抗告；據悉，司法部也有意指派己方特別主事官，監督川普方面對扣押文件的審核行為。

川普大概可以算是近年來最飽受非議的前總統，不僅違背多項憲政或行政慣例，如拒絕出席前總統官方油畫揭幕儀式，使歐巴馬伉儷的官方肖像畫遲至歐巴馬卸任五年才公開，還正有多起官司纏身；除了1月6日國會山莊暴亂事件外，聯邦檢察官及喬治亞州富頓郡(Fulton)地方法院也正在調查川普如何為了連任總統而干預各地的選舉計票，同時還有多起就任總統前做為商人時的稅務詐欺嫌疑調查。