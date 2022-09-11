我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

悼戈巴契夫、憶黛妃…他拆除鐵幕 她解脫束縛 改變了世界

俄軍前線潰退 俄國內挺戰部落客跳腳批普亭

前白宮律師：川普「極可能」被起訴 但與搜索案無關

編譯柯立偉／綜合10日電
前白宮律師科布說，川普被起訴的「可能性極高」。圖為川普9月初到賓州助選。(美聯社)
前白宮律師科布說，川普被起訴的「可能性極高」。圖為川普9月初到賓州助選。(美聯社)

前白宮律師科布(Ty Cobb)9日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)專訪時指出，前總統正面臨被檢察官刑事起訴的風險，不過不是因為聯邦調查局(FBI)幹員對其位於佛羅里達州住所海湖山莊(Mar-a-Lago)的搜索，而是本於川普在2021年1月6日國會山莊暴亂事件及企圖推翻2020年總統大選結果兩事中所扮演的角色。

科布說：「我認為前總統陷入了嚴重的官司危機，但這與海湖山莊的搜索事件無關，而是因為他在國會山莊暴亂事件的相關訴訟中以各種方式阻撓訴訟程序，還試圖干預喬治亞、亞利桑納、賓州與密西根州等傳統上被視為紅州或搖擺州的總統大選計票結果。」

科布進一步指出，FBI幹員所持用的搜索票授權範圍相當廣泛，因此他懷疑FBI搜索海湖山莊的目的除了找回被川普帶走的機密文件外，也要調查川普究竟在國會暴亂事件中起到什麼作用；科布說：「海湖山莊搜索事件事實上有更宏觀的目的，包含國會山莊暴亂、灌票問題，甚至是他試圖以絕望的方式永保權位等。」

根據最新法院紀錄，佛羅里達州聯邦地方法院已同意川普律師團所請，設立特別主事官(special master)，審查FBI幹員扣押的資料是否符合搜索票界定的範圍，以及川普所指受行政特權保護之文件是否確有行政豁免權，司法部對聯邦法院此等裁定已提出抗告；據悉，司法部也有意指派己方特別主事官，監督川普方面對扣押文件的審核行為。

川普大概可以算是近年來最飽受非議的前總統，不僅違背多項憲政或行政慣例，如拒絕出席前總統官方油畫揭幕儀式，使歐巴馬伉儷的官方肖像畫遲至歐巴馬卸任五年才公開，還正有多起官司纏身；除了1月6日國會山莊暴亂事件外，聯邦檢察官及喬治亞州富頓郡(Fulton)地方法院也正在調查川普如何為了連任總統而干預各地的選舉計票，同時還有多起就任總統前做為商人時的稅務詐欺嫌疑調查。

川普 FBI 司法部

上一則

國會暴亂案調查聽證會 月底再啟

下一則

911倖存者醫療計畫經費不足 恐在2024年破產

延伸閱讀

川普投書每日郵報網站 悼女王伊麗莎白二世

川普投書每日郵報網站 悼女王伊麗莎白二世
「這不該是不滿政敵的政治宣言」川普控告喜萊莉誣陷遭法官駁回

「這不該是不滿政敵的政治宣言」川普控告喜萊莉誣陷遭法官駁回
期中選舉起跑 共和黨大勢不妙

期中選舉起跑 共和黨大勢不妙
經濟學人將巴西總統比做川普：正準備選舉謊言

經濟學人將巴西總統比做川普：正準備選舉謊言

熱門新聞

英國王室宣布，英國女王伊麗莎白二世9日駕崩，享耆壽96歲，王儲查理(左)繼位為英國國王。Getty Images

英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

2022-09-08 13:38
有留意到部分餐廳開始收「Kitchen Appreciation Fee」嗎？華爾街日報總結了四樣曾經免費，現在需要自掏腰包的東西。(Pixabay)

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

2022-09-06 12:14
英女王伊麗莎白二世最後一次有紀錄的公開露面，是接見並任命新的英國首相特拉斯(Liz Truss)。(美聯社)

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

2022-09-09 16:08
NASA正在積極研究當年從事太空梭任務的太空人血液細胞是否產生變DNA變化，造成癌病。圖為2000年10月，太空人麥克阿瑟在地球軌道上的太空梭「發現號」外進行太空活動。(Getty Images)

NASA研究：太空人血液細胞 發現突變

2022-09-06 11:10
在英國女王伊麗莎白二世漫長而循規蹈矩的公職生涯中，偶爾也會展露平易近人的一面。圖為女王於1999年7月一次有關住房議題的訪問行程中，在蘇格蘭格拉斯哥和一名家庭主婦蘇珊．馬卡隆和她的兒子喝茶聊天。(Getty Images)

偷溜出宮、搭地下鐵 英女王也有平易近人一面

2022-09-09 11:45
經濟大國的中國因疫情政策，工廠減產，經濟成長受創，能源及大宗原料需求減少，連帶減緩全球通膨燎原勢頭。圖在中國安徽的一家電子裝配廠，員工依規定戴著口罩工作。(美聯社)

中國經濟走緩 全球通膨稍解 美逆向而行

2022-09-05 02:30

超人氣

更多 >
英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來
威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主
撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事
洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里
月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理