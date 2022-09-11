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川普搜索案「特別主事官」 兩造各推2人角逐

編譯洪毅／綜合10日電
川普法律團隊和司法部都提出特別主事官人選，將負責檢視海湖莊園搜出的文件。(美聯社)
川普法律團隊和司法部都提出特別主事官人選，將負責檢視海湖莊園搜出的文件。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)搜索前總統川普住家海湖莊園(Mar-a-Lago)案，在川普法律團隊提出請求，並得到佛州聯邦地院法官艾琳‧甘農(Aileen Cannon)批准後，川普團隊與司法部分別在9日提出相當於獨立仲裁員的特別主事官(Special master)人選。

川普團隊提出的兩位特別主事官人選，分別為前外國情報監控法院(FISC)法官、紐約東區聯邦地院資深法官迪爾里(Raymond Dearie)，以及佛州名律師哈克(Paul Huck Jr.)。

司法部提出的兩位特別主事官人選，分別為紐約南區聯邦地院退休法官芭芭拉‧瓊斯(Barbara Jones)，以及華府巡迴上訴法院退休法官葛瑞菲斯(Thomas Griffith)。

除推薦特別主事官人選之外，坎農還要求雙方提出主事官在本案中應扮演的角色，包括其任務範圍及可能的時程表。

雙方在這部分有分歧，川普團隊主張，特別主事官應有權審閱所有FBI查扣的文件，過濾掉任何可能受到總統行政特權保護的內容；司法部則主張，特別主事官不應有權審閱機密文件，也不應有權裁定任何文件受到行政特權保護。

事實上，司法部一直都強力反對任命特別主事官，稱在搜索前已經考量過基於律師與客戶間關係的應受保護內容，還有川普已非現任總統，已無權以行政特權聲稱文件為其所有。

不過坎農仍然裁定，雙方應該各推舉特別主事官人選，並指主事官有權過濾可能受到客戶間保障、或是行政特權保護的內容；司法部將就此事向第11巡迴上訴法院發起抗告，請求鬆綁坎農對司法部調查的限制，以及阻止提供機密文件予主事官。

分歧不太可能影響FBI調查川普是否違法私帶文件，不過確實會讓調查的進程受到推遲，而情報單位對其中的機密文件進行的風險評估，也已因此而暫停。

川普 司法部 FBI

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