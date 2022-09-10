聯邦最低時薪如提高至15元 研究：可助數百萬人脫貧

研究報告指出，聯邦最低時薪若調至每小時15元，將可幫助數百萬人脫離貧窮。圖為維權人士在白宮前舉牌，要求提高聯邦最低時薪。(美聯社)

儘管全國30個州和華盛頓特區近年提高了最低時薪 ，但7.25元的聯邦最低時薪標準2009年制定後，已十多年沒有調整。城市研究所分析了將最低時薪提高到15元的利弊，是將導致工人失業還是使他們受益，研究人員認為，提高最低薪資可使數百萬工人擺脫貧困和增加家庭收入。

過去十年，要求提高聯邦最低薪資的呼聲不斷高漲，全職工作7.25元時薪的收入不足以使勞工 家庭脫貧。如果採用15元最低時薪標準，全國近5600萬工人家庭的年收入可平均提高5600元。

其中西語裔的收入增幅和貧困降幅最大，家庭收入平均將增多5900元，家庭淨資產增加4500元，250萬人將擺脫貧困。

提高最低時薪也使非裔受益，約120萬人擺脫貧困。部分州的貧困降幅在全國最大，路易斯安納州降低3.23%，德州 降3%，佛羅里達和密西西比州都是2.8%。

路州、德州和密州沒有最低時薪的州法，意味著是實行7.25元的聯邦標準；佛州的最低時薪標準為10元。

時薪不到9元的工人目前約占20%，18%的工人是時薪9元至12元，如果採用15元時薪標準，他們的收入增幅將最大。

但並非人人都支持提高最低時薪，反對者認為，提高聯邦最低時薪將使勞工成本加大，導致就業下降和物價升高並引發通貨膨脹，雇主則可通過減少工時來壓低勞工成本。

提高最低時薪對就業的影響如何目前尚不清楚，但研究人員認為將取決於薪資的漲幅，如果薪資從8元提高到15元，就可能比從12元提高到15元造成更多的失業。但僅管失業風險增大，如果按照不到15元的聯邦最低標準，工人的年收入增加雖然到不了5600元，仍可平均多出1600元。如果按15元的時薪標準但沒有人失業，760萬人將擺脫貧困。

國會參議員桑德斯(Bernie Sanders)去年提出2025年實現15元聯邦最低時薪的法案，但眾院沒有採納。