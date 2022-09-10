我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪乾旱突變狂風暴雨 加州迎「最極端氣候」周

歐記健保費用明年擬大調漲 最高可能達20%

歐記健保保費明年將大調漲 最高可能達20%

記者胡玉立／綜合報導
由於醫保業員工薪資等費用上漲，明年歐記健保的保費將大幅上漲。(Getty Images)
由於醫保業員工薪資等費用上漲，明年歐記健保的保費將大幅上漲。(Getty Images)

俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA)，許多健保計畫的保費將在明年大幅調漲，顯示勞動力成本等費用上漲已開始波及健保經濟。凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)檢視13個州72家保險公司提議的健保計畫方案發現，ACA市場上的保險公司提議將每月保費中位數提高10%，部分保險公司甚至擬將保費提高20%。

健保專家指出，一般消費者通常可在11月1日開始登記歐記健保計畫，因為聯邦補貼增加，可能不會受到太大影響；但小型企業雇主可能首當其衝，因為他們並未得到類似的政府幫助，恐將面臨保費費率調高衝擊。

保險公司通常會向州監管機構提出費率建議，各州監管機構各有不同的審查批准時間表，也未必會全額批准保險公司提議的加價；預計聯邦政府將在10月初對ACA計畫方案進行認證。

健保顧問兼保險經紀人、怡安集團(Aon PLC)北美部門健康解決方案首席精算師阿什福德(Debbie Ashford)說：「這涉及勞動力，也涉及供應；一切成本都在上升。」但8月中簽署頒布的「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act )規定，保費財政援助將延長至2025年，因此許多消費者並不會支付更多保費。

「降低通膨法案」保留了2021年補貼擴大範圍，若個人收入超過聯邦貧困線四倍，亦即個人收入約5萬4000元，四口之家收入為11萬元，將首次有資格獲得補貼。消費者健保倡議組織Families USA私人保險主管費雪帕全(Cheryl Fish-Parcham)說，補貼增加，代表參加計畫的1380萬人有大多數會看到自付保費維持穩定。衛生公眾服務部數據顯示，補貼後2022年平均每月保費為133元。

但凱撒家庭基金會健康政策執行副總裁李維特(Larry Levitt)指出，「小企業將受到最嚴重打擊。」因為他們缺乏大公司與健康保險公司談判的議價能力。

在辛辛那提擁有21名員工的消費品牌原型製造商3D Color執行長詹寧斯(Bob Jennings)表示，他預計2023年保費增長率將達14%至23%。但詹寧斯強調，他不想在競爭激烈的勞動力市場停止提供員工福利；公司會將3%保費增長率轉給員工，並同意負擔超過自付費用最高限額的額外開支。

歐記健保 保費 保險

上一則

查理王釋改變王室信號 進一步推動現代化 減少公帑津貼

下一則

國務院歷史文件 解密美中對台軍售角力

延伸閱讀

歐記健保費用明年擬大調漲 最高可能達20%

歐記健保費用明年擬大調漲 最高可能達20%
伊州車險節節漲 專家教招省保費

伊州車險節節漲 專家教招省保費
非裔牧師幫鄰居澆花 竟被歧視遭報警被捕

非裔牧師幫鄰居澆花 竟被歧視遭報警被捕
福全健保華語溝通 提供中醫健保

福全健保華語溝通 提供中醫健保

熱門新聞

英國王室宣布，英國女王伊麗莎白二世9日駕崩，享耆壽96歲，王儲查理(左)繼位為英國國王。Getty Images

英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

2022-09-08 13:38
有留意到部分餐廳開始收「Kitchen Appreciation Fee」嗎？華爾街日報總結了四樣曾經免費，現在需要自掏腰包的東西。(Pixabay)

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

2022-09-06 12:14
NASA正在積極研究當年從事太空梭任務的太空人血液細胞是否產生變DNA變化，造成癌病。圖為2000年10月，太空人麥克阿瑟在地球軌道上的太空梭「發現號」外進行太空活動。(Getty Images)

NASA研究：太空人血液細胞 發現突變

2022-09-06 11:10
美國有線電視新聞網（CNN）白宮特派記者哈伍德。資料照片。（美聯社）

巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職

2022-09-03 08:01
經濟大國的中國因疫情政策，工廠減產，經濟成長受創，能源及大宗原料需求減少，連帶減緩全球通膨燎原勢頭。圖在中國安徽的一家電子裝配廠，員工依規定戴著口罩工作。(美聯社)

中國經濟走緩 全球通膨稍解 美逆向而行

2022-09-05 02:30
美國晶片設計商輝達（NVIDIA Corp）上週表示，美國政府官員已下令該公司停止出口A100和H100晶片到中國。路透

路透：美國禁售AI晶片 中國大學及國家機構需求量大

2022-09-06 12:23

超人氣

更多 >
英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世
好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎

好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎
驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻
存退休老本 最怕這6件事來亂

存退休老本 最怕這6件事來亂
快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事