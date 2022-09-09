伊麗莎白二世駕崩 英女王5關鍵時刻
英國女王伊麗莎白二世帶領英國70年，國會山莊(The Hill)整理出她登基後的五大重要時刻。
1953年／登基加冕
英國女王1926年出生時並非優先繼位人選，直到她的伯伯愛德華八世(King Edward VIII)1936年退位，隨後由其父英王喬治六世(King George VI)繼位，她也因此成為直系繼位人選。
1988年／北愛爾蘭和平協議
女王跟歷代英國君王一樣面臨北愛爾蘭衝突，她歷經北愛和愛爾蘭國家主義者長達約30年的宗教衝突，俗稱北愛問題(The Troubles)，期間更有王室成員遭北愛共和軍(IRA)暗殺身亡，這起長年衝突於1998年簽訂和平協議才算落幕。
儘管雙邊關係緊張，女王仍出訪北愛25次，會晤並與IRA指揮官麥吉尼斯(Martin McGuinness)握手，為雙邊和平貢獻良多。
1997年／黛安娜王妃死亡
國會山莊報指出，女王最大挑戰之一也許是黛安娜王妃影響大眾對王室的看法。黛安娜親切溫暖，突破其身份枷鎖成為名人，黛安娜的離異和個人動態成為八卦媒體焦點，她在1997年戲劇性車禍身亡對王室帶來重大危機。
女王在黛安娜過世五年後才公開談論此事，此舉遭許多英國大眾砲轟；女王也在黛安娜逝世後開始改革王室形象。
2020年／英國脫歐
女王見證歐盟1993年創立，又目睹英國於2020年歷史性脫歐。女王和王室成員試圖遠離脫歐政治紛擾，目前不清楚她對脫歐看法，但她曾表示英國期待與歐洲的新合作關係，並呼籲尊重脫歐各方歧見與尋求共識。
2020年／家庭爭議接踵
女王次子安德魯王子(Prince Andrew)被控與未成年少女發生性關係，並與教唆未成年賣淫的美國金融家艾普斯坦(Jeffrey Epstein)關係匪淺，引發爭議。哈利王子與其妻梅根‧馬克爾(Meghan Markle)2020年退出王室，並稱遭王室成員種族歧視，這對王室造成莫大衝擊。
女王在位後期面臨許多1990年代未見的戲劇性事件，許多人擔心女王離世後的王室命運。
資料來源：國會山莊報
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