伊麗莎白二世駕崩 英女王5關鍵時刻

1953年6月2日，英女王伊麗莎白二世加冕。（Getty Images）

英國女王 伊麗莎白二世帶領英國70年，國會山莊(The Hill)整理出她登基後的五大重要時刻。

1953年／登基加冕

英國女王1926年出生時並非優先繼位人選，直到她的伯伯愛德華八世(King Edward VIII)1936年退位，隨後由其父英王喬治六世(King George VI)繼位，她也因此成為直系繼位人選。

2012年6月27日，英女王伊麗莎白二世赴北愛爾蘭訪問，為了鞏固和平，曾訪25次。（Getty Images）

1988年／北愛爾蘭和平協議

女王跟歷代英國君王一樣面臨北愛爾蘭衝突，她歷經北愛和愛爾蘭國家主義者長達約30年的宗教衝突，俗稱北愛問題(The Troubles)，期間更有王室成員遭北愛共和軍(IRA)暗殺身亡，這起長年衝突於1998年簽訂和平協議才算落幕。

儘管雙邊關係緊張，女王仍出訪北愛25次，會晤並與IRA指揮官麥吉尼斯(Martin McGuinness)握手，為雙邊和平貢獻良多。

1981年7月29 日，查理王子與黛安娜結婚，女王（右）未料兩人婚姻走入絕境。（Getty Images）

1997年／黛安娜王妃 死亡

國會山莊報指出，女王最大挑戰之一也許是黛安娜王妃影響大眾對王室的看法。黛安娜親切溫暖，突破其身份枷鎖成為名人，黛安娜的離異和個人動態成為八卦媒體焦點，她在1997年戲劇性車禍身亡對王室帶來重大危機。

女王在黛安娜過世五年後才公開談論此事，此舉遭許多英國大眾砲轟；女王也在黛安娜逝世後開始改革王室形象。

英國2020年在首相強生主政之時退出歐盟；圖為2019年7月24日女王接見當時新首相強生。（Getty Images）

女王見證歐盟1993年創立，又目睹英國於2020年歷史性脫歐。女王和王室成員試圖遠離脫歐政治紛擾，目前不清楚她對脫歐看法，但她曾表示英國期待與歐洲的新合作關係，並呼籲尊重脫歐各方歧見與尋求共識。

哈利王子與梅根2020年退出王室，對女王是一大打擊；圖為2018年合影。（Getty Images）

2020年／家庭爭議接踵

女王次子安德魯王子(Prince Andrew)被控與未成年少女發生性關係，並與教唆未成年賣淫的美國金融家艾普斯坦(Jeffrey Epstein)關係匪淺，引發爭議。哈利王子與其妻梅根‧馬克爾(Meghan Markle)2020年退出王室，並稱遭王室成員種族歧視，這對王室造成莫大衝擊。

女王在位後期面臨許多1990年代未見的戲劇性事件，許多人擔心女王離世後的王室命運。

資料來源：國會山莊報