我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

伊麗莎白二世駕崩 英女王5關鍵時刻

編譯郭宣含
1953年6月2日，英女王伊麗莎白二世加冕。（Getty Images）
1953年6月2日，英女王伊麗莎白二世加冕。（Getty Images）

英國女王伊麗莎白二世帶領英國70年，國會山莊(The Hill)整理出她登基後的五大重要時刻。

1953年／登基加冕

英國女王1926年出生時並非優先繼位人選，直到她的伯伯愛德華八世(King Edward VIII)1936年退位，隨後由其父英王喬治六世(King George VI)繼位，她也因此成為直系繼位人選。

2012年6月27日，英女王伊麗莎白二世赴北愛爾蘭訪問，為了鞏固和平，曾訪25次...
2012年6月27日，英女王伊麗莎白二世赴北愛爾蘭訪問，為了鞏固和平，曾訪25次。（Getty Images）

1988年／北愛爾蘭和平協議

女王跟歷代英國君王一樣面臨北愛爾蘭衝突，她歷經北愛和愛爾蘭國家主義者長達約30年的宗教衝突，俗稱北愛問題(The Troubles)，期間更有王室成員遭北愛共和軍(IRA)暗殺身亡，這起長年衝突於1998年簽訂和平協議才算落幕。

儘管雙邊關係緊張，女王仍出訪北愛25次，會晤並與IRA指揮官麥吉尼斯(Martin McGuinness)握手，為雙邊和平貢獻良多。

1981年7月29 日，查理王子與黛安娜結婚，女王（右）未料兩人婚姻走入絕境。（...
1981年7月29 日，查理王子與黛安娜結婚，女王（右）未料兩人婚姻走入絕境。（Getty Images）

1997年／黛安娜王妃死亡

國會山莊報指出，女王最大挑戰之一也許是黛安娜王妃影響大眾對王室的看法。黛安娜親切溫暖，突破其身份枷鎖成為名人，黛安娜的離異和個人動態成為八卦媒體焦點，她在1997年戲劇性車禍身亡對王室帶來重大危機。

女王在黛安娜過世五年後才公開談論此事，此舉遭許多英國大眾砲轟；女王也在黛安娜逝世後開始改革王室形象。

英國2020年在首相強生主政之時退出歐盟；圖為2019年7月24日女王接見當時新...
英國2020年在首相強生主政之時退出歐盟；圖為2019年7月24日女王接見當時新首相強生。（Getty Images）

2020年／英國脫歐

女王見證歐盟1993年創立，又目睹英國於2020年歷史性脫歐。女王和王室成員試圖遠離脫歐政治紛擾，目前不清楚她對脫歐看法，但她曾表示英國期待與歐洲的新合作關係，並呼籲尊重脫歐各方歧見與尋求共識。

哈利王子與梅根2020年退出王室，對女王是一大打擊；圖為2018年合影。（Get...
哈利王子與梅根2020年退出王室，對女王是一大打擊；圖為2018年合影。（Getty Images）

2020年／家庭爭議接踵

女王次子安德魯王子(Prince Andrew)被控與未成年少女發生性關係，並與教唆未成年賣淫的美國金融家艾普斯坦(Jeffrey Epstein)關係匪淺，引發爭議。哈利王子與其妻梅根‧馬克爾(Meghan Markle)2020年退出王室，並稱遭王室成員種族歧視，這對王室造成莫大衝擊。

女王在位後期面臨許多1990年代未見的戲劇性事件，許多人擔心女王離世後的王室命運。

資料來源：國會山莊報

英國女王 脫歐 黛安娜王妃

上一則

英女王見證15英相來去 邱吉爾：找不到能取代陛下的人

下一則

黛妃之死、愛子醜聞、夫婿辭世、哈利出走…榮光已逝 女王晚年孤獨

延伸閱讀

英女王駕崩 英國大改版：護照、貨幣、國歌都更新

英女王駕崩 英國大改版：護照、貨幣、國歌都更新
歐美群星悼英國女王 007：服侍妳是我的榮耀

歐美群星悼英國女王 007：服侍妳是我的榮耀
丹麥女王將慶在位50年 挽救王室地位、走向現代化

丹麥女王將慶在位50年 挽救王室地位、走向現代化
英女王幽默一面 購物被店員說像女王 她回：那我放心了

英女王幽默一面 購物被店員說像女王 她回：那我放心了

熱門新聞

英國王室宣布，英國女王伊麗莎白二世9日駕崩，享耆壽96歲，王儲查理(左)繼位為英國國王。Getty Images

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

2022-09-08 13:38
有留意到部分餐廳開始收「Kitchen Appreciation Fee」嗎？華爾街日報總結了四樣曾經免費，現在需要自掏腰包的東西。(Pixabay)

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

2022-09-06 12:14
NASA正在積極研究當年從事太空梭任務的太空人血液細胞是否產生變DNA變化，造成癌病。圖為2000年10月，太空人麥克阿瑟在地球軌道上的太空梭「發現號」外進行太空活動。(Getty Images)

NASA研究：太空人血液細胞 發現突變

2022-09-06 11:10
美國有線電視新聞網（CNN）白宮特派記者哈伍德。資料照片。（美聯社）

巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職

2022-09-03 08:01
經濟大國的中國因疫情政策，工廠減產，經濟成長受創，能源及大宗原料需求減少，連帶減緩全球通膨燎原勢頭。圖在中國安徽的一家電子裝配廠，員工依規定戴著口罩工作。(美聯社)

中國經濟走緩 全球通膨稍解 美逆向而行

2022-09-05 02:30
美國晶片設計商輝達（NVIDIA Corp）上週表示，美國政府官員已下令該公司停止出口A100和H100晶片到中國。路透

路透：美國禁售AI晶片 中國大學及國家機構需求量大

2022-09-06 12:23

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況