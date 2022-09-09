伊麗莎白二世駕崩 英女王8關鍵日期

1953年6月2日，女王加冕後，與夫婿菲利普親王在白金漢宮陽台向民眾揮手。 (Getty Images)

1926／04／21

伊麗莎白二世出生於倫敦布魯敦街(Bruton Street)17號，同年5月29 日在白金漢宮的私人教堂受洗。

1926年10月9日，伊麗莎白出生。( Getty Images)

1936／12／11

愛德華八世(伊麗莎白二世的伯父)正式放棄王位，伊麗莎白二世父親喬治六世即位，當年10歲的伊麗莎白公主成為第一順位繼承人。

1947／11／20

與希臘王子、海軍上尉菲立普．蒙巴頓(Philip Mountbatten，愛丁堡公爵菲利普親王)在倫敦西敏寺結婚；伊麗莎白二世與菲利普親王膝下共四名子女，依年齡排序分別為：新任英國 國王查爾斯三世(King Charles III，1948年出生)、安妮長公主(Princess Anne，1950年出生)、安德魯王子(Prince Andrew，1960年出生)、愛德華王子(Prince Edward，1964年出生)。

1952／02／06

喬治六世辭世，伊麗莎白二世繼位，當時正值她與菲利普訪問肯亞期間。

1953／06／02

伊麗莎白二世於西敏寺接受加冕，是史上第一個透過電視轉播的加冕典禮。

伊麗莎白二世登上王位的同時，蘇聯領袖為史達林(Josef Stalin)、中華人民共和國最高領導人為毛澤東、美國總統是杜魯門，當時的英國首相則為邱吉爾。

2015／09／09

伊麗莎白二世正式超越其曾曾祖母維多利亞女王的在位紀錄，成為英國在位時間最長的君主，維多利亞女王在位共63年7個月又2日。

2021／04／09

菲利普親王逝世，享耆壽99歲。

英國女王伊麗莎白二世（右圖中）2日在白金漢宮陽台現身，慶祝自己登基70年的系列活動。左圖是1953年6月2日女王（前排左二）加冕後在白金漢宮陽台現身。（Getty Images）

2022／02／06

伊麗莎白二世登基70周年，舉辦登基白金禧(Platinum Jubilee)慶典。

伊麗莎白二世在位期間被15個大英國協王國國家奉為元首，包括英國、澳洲 、加拿大、紐西蘭、牙買加、安地卡及巴布達、巴哈馬、貝里斯、格瑞那達、巴布亞紐幾內亞 、索羅門群島、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、吐瓦魯。

資料來源：路透