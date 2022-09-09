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「面對家醜 絕不抱怨 絕不解釋」 無聲女王 沉默保持護尊嚴

記者張聲肇／綜合報導
2022年2月，伊麗莎白女王在父親忌日前夕，在溫莎堡逗弄愛犬。 （Getty Images)
2022年2月，伊麗莎白女王在父親忌日前夕，在溫莎堡逗弄愛犬。 （Getty Images)

伊麗莎白二世25歲即位為王，晚年卻眼看王室醜聞接二連三發生。她如何面對？她以兩大原則：絕不抱怨，絕不解釋。

英國王室問題專家艾爾瑟(Daniela Elser)說，別人工作30年就可退休，女王活到96歲還得工作，「這可憐的女人一定累壞了」，家人不斷製造醜聞，她是如何面對的呢？

根據知情人士，哈利王子和梅根可能出書甚至拍片，抖出王室成員種種「家醜」，王室新聞編輯英格麗許(Rebecca English)不禁替女王感到難過：「96歲的人了，又死了丈夫，孤家寡人一個，健康也大不如前，我不是要嚇誰，但這個傳言6個月來都未見消退。」

安德魯王子更過分，自己不經意竟然講出和淫魔艾普斯坦(Jeffrey Epstein)有交往過的「不輝煌」經歷，如今成為影藝界急於發揮的好題材，某王室管家只好語帶保留的回應說，有人要利用王室過去及現在的困難寫書、拍電影就為了賺錢，我們不表歡迎；事實上，這些商業考量的創作計畫所要講的故事，一點戲劇創作成分都沒有。

去年喪夫，對女王是莫大的打擊。菲立普親王與她結縭73年，是她人生的一大支柱，她一位密友說，女王「深深懷念和他相處的日子。但她是個性十分內斂的人，」絕不輕易表現內心的情緒。

「伊麗莎白女王: 現代君王的一生」傳記作者史密斯(Sally Bedell Smith)說，親王死時非常平靜，非常自然，「我相信她有很多時間準備面對這件事…但任何人都不能低估一件事，不管她有多堅強、信仰有多深，多麼有耐力，畢竟是摯愛密友一去不回了。」

王室家族醜聞與喪夫之痛接二連三的打擊，伊麗莎白女王都能保持尊嚴，沉默以對，「絕不抱怨，絕不解釋。」王室專家波爾曼(Tracy Borman)說，伊麗莎白二世成功的祕訣大概是自己毫無把柄給人抓。「俗諺說，王者之心深不可測，這句話對伊麗莎白二世特別有道理—她當君王多年，出牌前一定緊放心中，絕不顯露絲毫跡象。」

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