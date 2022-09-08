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引擎發現「中國製」部件 五角大廈：F-35戰機暫停交貨

編譯孫梁／綜合7日電
在洛克希德馬丁公司發現F-35戰機引擎的一個金屬零件來自中國後，五角大廈7日宣布暫停這一戰機交貨，但已交貨的戰機不受影響。圖為在德國上空飛行的美軍F-35戰機。(美聯社)
在洛克希德馬丁公司發現F-35戰機引擎的一個金屬零件來自中國後，五角大廈7日宣布暫停這一戰機交貨，但已交貨的戰機不受影響。圖為在德國上空飛行的美軍F-35戰機。(美聯社)

由於洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)發現F35戰機引擎中的一個金屬部件來自中國，五角大廈已臨時叫停向軍方和國際盟友交貨。

國防合約管理局(DCMA)8月19日通知五角大廈F-35戰機聯合計畫辦公室(JPO)說，在F-35戰機渦輪機泵的磁鐵中的一塊合金來自中國。F-35戰機的整機由洛馬公司製造，但其中的渦輪機為漢偉電子公司(Honeywell)製造。

JPO發言人說，這一發現並不影響已服役的F-35戰機，「我們確認渦輪機內的磁鐵不會傳輸信息，不會影響戰機的整體性，也不存在由此產生的性能、品質、安全性和風險等問題，現役的F-35戰機將繼續照常飛行」。

發言人說：「發現問題後，國防承包商主動與DCMA和JPO分享信息，並且找到了新的合金供貨商，將用在未來的渦輪機上。」

渦輪機是將輔助動力與空氣循環機集中在一個裝置中，為地面維修、主機啟動和應急供電提供電源，地面維修期間還為熱能管理系統提供壓縮空氣。

漢偉公司發言人說：「我們承諾提供高品質的產品，符合甚至超過客戶的要求。公司與國防部和洛馬公司密切合作，保證繼續為F-35戰機承諾的供貨。」

目前裝備F-35戰機的除了美國空軍、海軍和陸戰隊外，還有其他十個國家；暫停交貨後，DCMA在調查為何F-35戰機計畫中含有中國生產的合金，如果政府認為洛馬公司違反「買美國貨」的政策，公司需要國家安全豁免才能恢復供貨。是否符合國家安全豁免，將由負責採購和維護的國防部副部長拉普朗特(William LaPlante)決定。

洛馬公司發言人說：「我們與合作夥伴和國防部協作，保證供應鏈內合約的合規性。渦輪機內的磁鐵接觸不到敏感的信息，F-35戰機仍可安全飛行。我們將與國防部攜手盡快解決這一問題，以恢復交貨。」知情者說，JPO、DCMA和洛馬公司每天都開會討論供應鏈問題。

在洛克希德馬丁公司發現F-35戰機引擎的一個金屬零件來自中國後，五角大廈7日宣布...
在洛克希德馬丁公司發現F-35戰機引擎的一個金屬零件來自中國後，五角大廈7日宣布暫停這一戰機交貨，但已交貨的戰機不受影響。圖為在加州空軍基地上空飛行的美軍F-35戰機。(路透)

國防部 五角大廈 供應鏈

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