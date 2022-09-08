極右「守誓者」會員名單外洩 赫見現役軍警、民選官員

極右翼極端組織「守誓者」成員名單洩露，有數百執法人員、民選官員和軍人列名其中。圖為「守誓者」創辦人羅茲2017年6月25日在白宮前示威。(美聯社)

現役軍人、警察 、民選官員赫然列名極端右派組織「守誓者」會員，這是涉入2021年1月6日國會暴亂的主要團體。

反毀謗聯盟極端主義中心( Anti-Defamation League Center on Extremism )爬梳了外洩的守誓者會員單上3萬8000多人的名字，確認370多人目前在執法單位工作，有些甚至任警察局長和警長，100多人為現役軍人，80多人 至今年8月初不是在競選公職，就是已經擔任民選公職。

該中心7日公布這報告，再度引發憂慮，居然有現職公務員和極端分子扯在一起。

報告說，守誓者團體2014年開始採取較強硬策略與戰術後，不少會員宣稱自動退出，大家必須明白的是，它成立伊始，就標明極端主義的色彩，「此一事實居然沒有阻擋這些人(公務員)加入」。

前述軍警與民選官員名字出現在促進透明度社團Distributed Denial of Secrets收集的資料庫，不表示這種人都是積極的會員，美聯社詢問當事人本人，有些說只是多年前短暫當過會員，現在已完全無涉，也有人說從來就沒繳過會員費。

其中一位是科羅拉多州奧泰若郡警長茂伯里(Shawn Mobley)。他告訴美聯社，「他們的看法太極端了，」多年前，他發現這個團體參與在內華達州班克維爾班迪牧場和聯邦政府對峙事件，從此就和它保持距離。

2009年創立「守誓者」的若茲(Stewart Rhodes)和20多名有關人員，因為參與國會暴亂事件，遭聯邦檢察官以陰謀叛亂等罪名起訴，審判庭預定本月舉行。

南方貧窮法律中心情資組代副組長瑞娃斯( Rachel Carroll Rivas)說，「守誓者」壯大得很快，歐巴馬執政期間，還利用網際網路散播創立宗旨，吸收各路反政府不滿分子，不過若茲被捕後，組織產生了很大的問題，大有潰散之勢。

德州 艾達婁市警局長威廉 斯(Eric Williams)已有十多年沒有和該團體互動。他也認為衝撞國會，企圖推翻選舉結果太可怕了，「我誠心為國家禱告，大家可以回到文明和平對話的時代」。