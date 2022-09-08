最高機密…他國核武評估文件 也被川普帶回家

報導指聯邦調查局日前在前總統川普家中搜出涉及外國核能力的機密文件，内容高度敏感。圖為川普3日在賓州為共和黨籍州長和聯邦參議員候選人助選。(Getty Images)

華盛頓郵報報導，知情人士指出，聯邦調查局(FBI)幹員上個月在前總統川普 佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)宅邸搜到的文件裡，包括一份描述某個外國政府軍事防禦能力的檔案，內容包括核武能力評估；報導指出，這項發現凸顯了美國情報官員對於川普擅自把事涉高度敏感的機密文件帶去佛州住所的擔憂。

報導指出，聯邦調查局從海湖莊園查扣的檔案中，包括某些被列為「最高機密」的美國行動檔案，保密程度極高，就連許多國安高層主管也不知情，只有總統、某些內閣首長及內閣高層官員得以授權其他官員了解這些特別行動的相關細節；如果要接觸這些層層保護的極高機密檔案，必須獲得特殊授權，而且讀取範圍必須根據實際需要，並非擁有最高機密取得權限的官員都能閱讀。

這些極機密檔案通常必須上鎖保管，存放於特定安全地點，設有專人負責記錄檔案的存放狀況。然而，川普卸任一年半之後，這些極機密檔案卻出現在川普的海湖莊園住所，維安程度如則目前無法確知。

前司法部 長巴維理 (William Barr)7日表示，司法部應該已「非常接近」掌握證據，足以起訴川普；但巴維理表示，希望司法部考慮之後，最後決定不起訴川普。這是巴維理在五天之內第三度就海湖莊園被聯調局搜索接受福斯新聞網(Fox News)訪問。

聯邦法院法官同意川普陣營要求，將指派特別主事官(special master)檢視聯調局從海湖莊園查扣的數千份文件。從2019年初到川普任期尾聲擔任司法部長的巴維理，對聯邦法院法官的決定提出批評，並表示司法部應該上訴。

巴維理說，關於查扣檔案有兩大重點，首先是司法部是否能從檔案中建構起訴川普的證據，其次便是司法部是否應該起訴川普。