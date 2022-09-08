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iPhone 14雙亮點 提供衛星求救、車禍偵測服務2年

編譯陳韻涵柯立偉／綜合報導
蘋果執行長庫克7日在記者會上介紹新款iPhone 14。新機將於9日起接受預購。(路透)
蘋果執行長庫克7日在記者會上介紹新款iPhone 14。新機將於9日起接受預購。(路透)

蘋果7日發表新款iPhone 14，捨棄迷你機款，主打6.1吋iPhone 14與6.7吋iPhone 14 Plus，新增車禍偵測警示及衛星通訊緊急服務兩年，希望吸引用戶換機；新機將於9日起接受預購。

新款iPhone 14利用衛星提供緊急服務，讓使用者可在行動網路或無線網路覆蓋的區域之外，發送訊息給緊急救援服務單位。

使用者可透過提示讓「手機指向衛星」達到「手指衛星」的效果，並利用衛星以「尋找」功能手動分享所在位置，適用野外登山健行或露營等緊急求救；美國及加拿大將於11月啟用衛星通訊服務，iPhone用戶可免費使用兩年。

如同新款蘋果手表，iPhone 14配備「車禍偵測」功能，不僅可偵測嚴重車禍，還能在使用者昏迷或無法操作手機時，自動撥打緊急求救電話並透過衛星分享所在位置。

蘋果此次捨棄iPhone 14迷你款機型，主打6.1吋iPhone 14與6.7吋iPhone 14 Plus，並持續推廣以虛擬SIM卡(eSIM)取代實體SIM卡，讓使用者能以數位方式輕鬆連接或快速轉移現有電信方案，支援一機使用多種網路方案；美國版iPhone 14及iPhone 14 Plus已移除SIM卡托盤，讓使用者更輕鬆快速設定新機。

在相機方面，iPhone 14與iPhone 14 Plus主相機配備更大光圈和更佳像素，可在所有光源環境下優化影像畫質；前置鏡頭採用「原深感測」加上獨特視角的超廣角相機與「光像引擎」，可在低光源下自動對焦，強化成像效果。

今年的iPhone 14 Pro系列雖然依舊是三個鏡頭，不過主鏡頭則會從1200萬像素提升到4800萬像素，支援8K錄影，而超廣角鏡頭也會升級，讓低光源拍攝表現更好，甚至連螢幕鏡頭也會支援自動對焦功能。

其他相機功能包括動作模式穩定畫面，原彩閃光燈提升影像亮度10%，支援4K每秒30幀和4K每秒24幀的電影模式，另獨家搭載端對端杜比(Dolby)視界高動態範圍(HDR)功能。

延續過往iPhone 13、iPhone 12和第三代iPhone SE機型，iPhone 14支援5G通訊，讓使用者更快速的享受內容，目前iPhone的5G服務已拓展到全球逾70個市場，攜手250多家電信業者，提供消費者更優質的通訊體驗。

新款iPhone 14，捨棄迷你機款，主打6.1吋iPhone 14與6.7吋i...
新款iPhone 14，捨棄迷你機款，主打6.1吋iPhone 14與6.7吋iPhone 14 Plus，新增車禍偵測警示及衛星通訊緊急服務兩年。圖為民眾在記者會上體驗蘋果手機。(Getty Images)
新款蘋果手表Apple Watch SE。(美聯社)
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