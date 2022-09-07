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西雅圖教師工會罷工 延後開學

記者顏伶如／綜合報導
西雅圖公立學校的教師工會6日晚宣布7日罷工，導致學區新學年開學日便宣告停課，延後開學。圖為教師在製作標語牌。(美聯社)
西雅圖公立學校的教師工會6日晚宣布7日罷工，導致學區新學年開學日便宣告停課，延後開學。圖為教師在製作標語牌。(美聯社)

西雅圖公立學校預定7日開學，但教師工會6日晚宣布罷工，導致學區新學年開學日便將停課，延後開學。

教師工會組織「西雅圖教育協會」(Seattle Education Association)6日宣布，理事會上周建議教師罷工，提議在勞工節長周末期間交付投票，投票結果顯示95%成員支持罷工。「西雅圖教育協會」表示，這次對於是否罷工的表決，投票率高達75%。

西雅圖學區6日傍晚在網站上張貼公告指出，7日將停課。公告寫道，受到西雅圖教育協會計畫罷工影響，學區將延後開學日期。

根據西雅圖教育協會規定，表決同意教師罷工，並不代表最後老師們一定罷工。不過，工會幹部指出，如果西雅圖教育協會與學區無法達成協議，罷工恐怕無法避免。

西雅圖教育協會在一封發給成員的電郵信件中寫道，談判小組正在持續努力中，希望6日晚間能與學區達成協議，而非罷工。

成員約有6000人的西雅圖教育協會，過去幾個月來持續與西雅圖公立學區(Seattle Public Schools)磋商，重點要求包括為老師加薪、擴大為特殊教育(special education)學童及多語言學生(multilingual students)提供服務。學區提出的加薪方案，受益對象包括所有工會成員，代課老師也在適用之列，某些項目的老師獲得學區聘用之後，可以拿到單次發放的紅利獎金。

西雅圖 罷工 教育

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