小學槍擊案後 德州烏瓦德學區開學

今年5月曾發生慘烈的校園槍擊案的德州烏瓦德學區6日開學，大批州警在學校門口警戒。(美聯社)

德州 烏瓦德學區 (Uvalde School District)的學生在當地發生19名兒童和兩名教師被殺的慘烈槍案數月後，6日首次走進學校，看到校園四周是新安裝的8呎高鐵柵欄，入口處和校內各角落都有州警執勤，教學樓的走廊懸掛彩旗，教師身穿寫著「我們共同站起來和更美好」的T恤迎接學生返校。

5月24日發生的槍案震驚全國，並推動國會通過了具有地標意義的全國槍枝暴力法案。

學區6月底宣布，槍案發生地的羅布(Robb)小學將永久關閉和拆除，但拆除時間尚未確定，為建設新校園的募捐活動已經展開。烏瓦德學區100多個家庭註冊了線上教學，還有的學生離開學區去上私立學校。

送兒子上學的一名母親說，她是有工作的單身母親，只能把兒子送來上課，但也只能送到校外，因為不允許家長進到校內。這位母親說，槍案發生時她兒子的三個同學喪命，他們都在三年級的班上。她最近在家長會上說，自己現在仍感到緊張和恐懼，從校園旁經過就產生陣陣焦慮感。

教師一一擁抱走下校車的學生，一名教師問學生：「你們準備好新的學年了嗎？」

德州許多地方的學校數周前便已開學，烏瓦德學區的開學日被推遲，因為校園的強化安全措施尚未完成，包括安裝更多監視器和新鎖。州公共安全廳派來30多名州警，一些家長對這一場面感到不適，聯想到槍案發生時校園來了90多名警察 。

十歲學生馬塔(Gilbert Mata)在槍案中被流彈擊傷，他很想回到學校上課，但又感到緊張，說學校的燃燒氣味使他憶起槍彈的火藥味。送他上學的母親說，許多警察使她想起槍案現場。馬塔的繼父說，他無法擺脫對再次發生槍案的恐懼，「我沒有感覺更好，再有槍案時警察會不會開槍，沒人知道。」