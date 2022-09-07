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文科最多人後悔大學選錯系 畢業收入越高後悔越少

記者胡玉立／綜合報導
文科畢業生最容易後悔選錯所唸的專業科系。圖為印第安納大學校園。(美聯社)
文科畢業生最容易後悔選錯所唸的專業科系。圖為印第安納大學校園。(美聯社)

美國有近五分之二的大學畢業生後悔自己唸的專業科系，大多數後悔的人唸的是文科；華盛頓郵報報導，人文藝術專業大學畢業生後悔率日益增長，解釋了為何人文學科畢業生日益減少 。貸款、性別、種族或學校選擇，與後不後悔似乎沒有太大關係；但顯而易見的是，畢業生收入越高，對大學時選擇的科系後悔越少。

聯準會年度家庭經濟決策調查(Fed's Survey of Household Economics and Decisionmaking)顯示，2021年有近一半人文藝術專業大學畢業生說自己「後悔了」；唸理工的人「後悔率」最低，只有24%希望當初選擇唸不同的專業。

聯準會數據可回溯至2016年，後悔表現一直很「穩定」。2021年數據最值得注意的例外是教育專業；疫情前唸教育的後悔率低於平均水平，但2021年他們的後悔率高於平均水平；唸生命科學系的後悔率則是穩步大幅下降。60%的技職學生希望自己當初接受更多教育，只有不到40%的法律、生命科學和工程專業學生這麼想。

歷史學者和數位人文主義者本施密特(Ben Schmidt)分析全國教育統計中心(National Center for Education Statistics)數據指出，歷史、英語和宗教等學科的2021年應屆畢業生人數，不到2000年代早期鼎盛時期規模的一半；「變化一直很明顯，人數降了50%，而且沒有反彈跡象」。

施密特認為，大蕭條的陰影，讓歷史、藝術、哲學、英語和外語等人文學科開始急轉直下；「前總統歐巴馬在經濟大衰退時期說，我們需要更多STEM(科學、技術、工程和數學)專業和更少英語專業，人們從很多有影響力的人那裡聽到這類故事」。

美國轉向STEM這十年來，STEM各領域顯著成長，取得電腦科學學位人數翻了一倍，護理、運動科學、醫學、環境、工程、數學和統計學至少增長50%。人文學科只有兩個專業的畢業人數增加：文化種族及性別研究，以及語言學。

聯準會經濟學家韋伯 (Douglas Webber) 分析2014年至2018年人口普查局數據指出，計入通貨膨脹率後，典型的歷史學或新聞學專業學生一生有望獲得約340萬元收入，典型的經濟學、生物科學或化學專業學生則一生可望賺到460萬元。

但韋伯的研究也顯示，收入最高的人文學科專業收入，高於收入最低的STEM專業。人文專家認為，人文專業開闢了更高收入的機會，因為它們不會將學生限制在狹隘的編碼語言、認證或職業道路上；人文課程傳授的批判性思維，可以讓學生做出調適，從事自己上大學時可能還不存在的工作。

教育 聯準會 大蕭條

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