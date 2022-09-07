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33州提告 電子菸製造商以4.4億元和解

編譯孫梁／綜合6日電
電子菸生產商Juul實驗室與33個州和波多黎各6日宣布達成賠償4億3850萬元的和解協議，以結束各州對Juul公司電子菸的兩年調查。(Getty Images)
電子菸生產商Juul實驗室與33個州和波多黎各6日宣布達成賠償4億3850萬元的和解協議，以結束各州對Juul公司電子菸的兩年調查。(Getty Images)

康州華裔檢察長湯偉麟(William Tong)6日代表33個州和波多黎各，宣布與電子菸生產商Juul實驗室達成4億3850萬元的和解協議，以結束各州對Juul公司電子菸的兩年調查；Juul電子菸被控尼古丁含量高，而且以未成年人為推銷對象，導致全國使用電子菸的青少年大增。

2020年初展開的調查指出，Juul電子菸的早期廣告稱，電子菸是新技術產品，可替代傳統香菸。Juul公司被九個州分別控告，還有數百個以未成年人名義的提告，指Juul電子菸使人成癮。和解協議對Juul公司的推銷規定了許多限制，消除了公司面臨的最大法律威脅。

各州的調查指出，Juul公司通過舉辦派對、免費贈送和利用年輕模特兒在社群媒體上代言，向未成年人推銷電子菸。湯偉麟表示：「限制未成年人使用電子菸還有很長的路要走，電子菸仍將繼續流行，繼續是主要問題，我不認為協議會立刻停止青少年使用，但我們大幅限制了電子菸的頭號營銷商，Juul公司是主要違規企業。」

湯偉麟表示，和解協議目前只是原則協議，最終的協議需要各州未來數周敲定。

和解協議的金額約占Juul公司去年美國市場19億元銷售額的25%，近4億元和解金將分10年支付；湯偉麟說，康州至少得到1600萬元，將用於電子菸的預防和教育上。Juul公司此前曾與亞利桑納、路易斯安納、北卡羅來納和華盛頓州達成和解。

協議中的多數限制不會立刻生效，Juul公司數年前已停止使用派對、免費試用和其他形式的推銷手段。

Juul公司2015年推出電子菸後，青少年吸食人數飆升，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)宣布未成年人群體出現了電子菸大流行。衛生專家表示，電子菸大流行將使一代人沉溺於尼古丁。

Juul公司2019年採取收縮政策，放棄所有美國市場的廣告，將水果味和糖果味的電子菸從商店下架。公司面臨的最大打擊是FDA今年夏天禁止各種Juul電子菸上市銷售，公司提出挑戰後，FDA對Juul電子菸展開了調查。

FDA 社群媒體 食品暨藥物管理局

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