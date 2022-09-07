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疫情爆發至今 1050萬兒童失親

編譯柯立偉／綜合6日電
新冠疫情爆發至今，多達1050萬兒童的失去父母或照護者。圖為紐約市三名兒童在診所等待接種新冠疫苗。(美聯社)
新冠疫情爆發至今，多達1050萬兒童的失去父母或照護者。圖為紐約市三名兒童在診所等待接種新冠疫苗。(美聯社)

美國醫學會兒童醫學期刊(JAMA Pediatrics)6日公布統計指出，自2019年底新冠疫情全面爆發至今，全球至1050萬名兒童失去雙親或雙親中一人；兒童失去父母或監護人比率最高的地區是東南亞與非洲，平均每50名兒童就有一人失親，美洲地區約是東南亞與非洲的三分之一，每150名兒童有一人失親。

統計指出，兒童因疫情失怙、失恃或孤露率最高的國家包含玻利維亞、祕魯、納米比亞、埃及、保加利亞、南非、史瓦帝尼(前史瓦濟蘭)、波札那、圭亞那等地，大量集中在拉丁美洲及漠南非洲，這些國家的共通點是疫苗接種率低且出生率較高。

英國牛津大學公衛教授蘇珊·希利斯(Susan Hillis)說：「即便各國政府投入了數十億元預防新冠疫情，卻很少關注失親兒童；如果不能給予這些失親兒童及時、必要、足夠的協助，對於兒童心理發展有毀滅性的影響，無異於在削弱一個社會的未來競爭力。」

紐約史泰登島(Staten Island)心理諮商診所Emma's Place聯合創辦人卡洛琳·塔維納(Carolyn Taverner)指出，雖然政策上確實有許多資源能立即用來幫助失親兒童，但資源會隨著時間的推移愈來愈少；然而兒童所需的療傷時間比成人更長，可能要好幾年才能接受父母永遠離開的事實，而這段期間內他們的悲痛可能會透過不當行為、成績下滑等形式反映出來，但失親兒童身邊的成年人卻沒發覺這與「失親」有關。

塔維納說：「相比成人，兒童需要花更長的時間才能在情感上接受『父母已死』的事實」，因此除了短期諮商外，政府更應該思考如何提供長期支持。

除美國以外，意識到因疫情而失怙、失恃或孤露不利於兒童身心健康及社會長遠發展的國家並不多；拜登政府發布一份備忘錄，承諾提供受影響兒童必要支持，並盡可能協助媒合他們需要的資源，以幫助他們恢復健康與幸福。

疫情 東南亞 醫學

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