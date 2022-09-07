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新冠補強針開始施打 聯邦擬列年度接種劑

編譯柯立偉／綜合6日電
白宮有意將新冠疫苗補強針列為年度接種針劑，但老年人及免疫力低下人群的建議接種間隔時間可能會更短。圖為一位年長者接種疫苗補強針。(路透)
白宮有意將新冠疫苗補強針列為年度接種針劑，但老年人及免疫力低下人群的建議接種間隔時間可能會更短。圖為一位年長者接種疫苗補強針。(路透)

白宮官員6日指出，聯邦政府有意將新冠疫苗補強針列為年度接種針劑，但年長者及免疫力低下人群的建議接種間隔時間可能會更短；由於當前民眾已有「疫苗疲乏」的心理，許多人連第二劑都未接種，將新冠疫苗改列每年常態接種疫苗種類是否能提升疫苗普及率，並進一步控制疫情，仍待觀察。

白宮防疫協調官吉哈(Ashish Jha)說：「除非現在疫情出現如新變種病毒等重大變化，否則我們現在正朝著讓全體國人每年接種一劑的方向規畫下一階段的疫苗政策。」

自初代疫苗問世以來，衛生當局對於誰該接種、接種幾劑、間隔多久等問題的見解不斷在改變，如聯邦疾病防治中心(CDC)最初於2021年9月首度建議老人及免疫系統不全者接種第一劑補強針，隨後又在當年底建議接種第二劑補強針，到現在發展為建議所有人年年都打補強針；雖說每次改變行為準則確實有以科學依據為基礎，但就連白宮官員都承認接種政策頻繁調整，可能會讓一些人感到無所適從。

而根據CDC統計數據，截至目前有資格接種第二劑補強針的民眾中，只有約三分之一的比例施打，得接種第一劑補強針者施打比率則約50%，顯見即便當局努力推廣，補強針接種率仍難以提升。

隨著變種病毒的發展，各大廠牌的疫苗也做出相應調整，所謂「年年接種的補強針」並非都在重複施打「一樣的」疫苗；包括輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)等RNA製藥廠都研發出針對Omicron變種中BA.5亞型病毒的次生代疫苗，因此接種補強針可讓身體獲得專門針對最新、當前最流行病毒株的免疫力。

因此官員呼籲民眾將來應採納政府建議每年施打補強針，白宮表示：「假設沒有新變種的出現，接種針對BA.5亞型變種病毒研製而成的次生代疫苗，將可讓接種者獲得至少數月的保護力；輝瑞公司上周已向全國62個地點配發10萬劑疫苗，預計9日前能向各地提供1500萬劑，次生代疫苗供貨量絕對充足。」

疫苗 白宮 變種病毒

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