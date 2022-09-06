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加拿大兄弟檔犯下隨機殺人案 兄死弟在逃

編譯柯立偉／綜合5日電
加拿大美洲原住民區4日發重大殺人案，兩名兄弟檔兇手，一人一在逃。圖左為已死的31歲達米恩‧桑德森，右為仍在逃亡的30歲弟弟邁爾斯‧桑德森。(歐新社)
加拿大美洲原住民區4日發重大殺人案，兩名兄弟檔兇手，一人一在逃。圖左為已死的31歲達米恩‧桑德森，右為仍在逃亡的30歲弟弟邁爾斯‧桑德森。(歐新社)

加拿大薩克其萬省(Sasktchewan)路上隨機刺殺導致10死18傷的桑德森兄弟檔，現年31歲的哥哥達米恩‧桑德森(Damien Sanderson)被發現陳屍在當時的案發地點附近，警方已排出自殺可能，但確切原因還有待進一步調查，目前首要任務先全力追捕經研判仍在薩省首府勒吉納(Regina)的30歲弟弟邁爾斯‧桑德森(Myles Sanderson)。

加拿大皇家騎警副指揮官蘭達‧布萊克莫爾(Rhonda Blackmore)說：「我們在一片戶外的茂密草叢深處發現達米恩的屍體，身上有明顯傷痕，初步研判應不是他自己造成的」；勒吉納警察局長布雷(Evan Bray)則指出警方收到可信線報並經積極調查後，認為弟弟邁爾斯仍在附近，並呼籲民眾向警方提供線索。

加拿大美洲原住民區4日發重大殺人案，兩名兄弟檔兇手，一人一在逃。圖為鑑識警官5日...
加拿大美洲原住民區4日發重大殺人案，兩名兄弟檔兇手，一人一在逃。圖為鑑識警官5日在命案現場採檢證物。(美聯社)

雖然警方認為邁爾斯仍在勒吉納，但仍將搜索範圍往南擴大至美國邊境，同時對包含艾伯塔省(Alberta)及曼尼托巴省(Manitoba)在內的鄰省發出警告，還聯絡美國邊境官員協請注意。

此外，警方也呼籲民眾，返家前務必徹底檢查住家沒有遭受入侵的跡象，若有發現可疑人士務必即刻報警。

加拿大美洲原住民區4日發重大殺人案，兩名兄弟檔兇手，一人一在逃。圖為鑑識警官(左...
加拿大美洲原住民區4日發重大殺人案，兩名兄弟檔兇手，一人一在逃。圖為鑑識警官(左)與詢問當地居民沃克斯。她認識的77歲男子是被害人之一。(美聯社)

因邁爾斯‧桑德森尚未落網，犯罪動機仍無法核實，但因案發地點正是原住民自治區，加拿大「主權原住民聯盟」(FSNI)主席卡麥隆(Bobby Cameron)呼籲政府加強治安維護，並推測本案可能與毒品濫用有關；他說：「這是當有非法藥物進入我們社區時會對我們造成嚴重破壞的例證，我們要求政府當局聽從部落議會建議，為所有居民創造更安全、更健康的社區。」

圖為一名婦女正安慰孫女，她們都不能相信62歲的葛瑞亞死於非命。(路透)
圖為一名婦女正安慰孫女，她們都不能相信62歲的葛瑞亞死於非命。(路透)

由於仍有一人仍在逃，案發地點附近居民紛紛表示「被嚇壞了」，過去祥和寧靜的小鎮因此事已不復以往安全；來自位於勒吉納以北200哩、因刺殺案件也發布警報的韋爾登(Weldon)居民沃克斯(Ruby Works)說：「我也有親友在這場悲劇中遇害，所有人都被嚇壞了，以後可能沒人敢再睡覺或再起身應門了。」

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