9月勞工節與5月勞動節有何不同？由來背負30人命

1882年9月5日，美國第一場勞工遊行在紐約舉行。圖為當時的Frank Leslie's Weekly Illustrated Newspaper於1882年9月16日刊登的現場插畫。（取材自維基百科共享資源Wikimedia Commons）

全美民眾5日慶祝勞工 節，據多數歷史學家的觀察，美國勞工節是1894年總統克里夫蘭為了討好左派，打擊激進國際勞工運動，完全出於政治目的，才提議國會立法制定節日，一開始也僅聯邦政府員工放假，未討好勞工和工會。

要了解這段歷史，先來看看又稱五月節(May Day)的國際勞動節 (International Workers Day)和9月初的美國勞工節有何異同；了解此背景，也就明白美國為何不過國際勞動節，只慶祝勞工節。

勞工節的起源，說法不同，有人說1882年紐約中央工會會長麥奎爾(Peter McGuire)在工會大會上倡始，也有人認為也是某工會會長的中央工會會員馬奎爾(Mathew Maguire)才是倡始人；馬奎爾受人敬重，也負有激進份子的盛名。勞工節的概念漸成氣候後，大家認為倡始人是麥奎爾較妥，免得予人工會都是激進左派印象。

不管是較溫和那位還是較激進的那位，大家都同意1882年在紐約大聚會一下，以遊行、野餐方式慶祝勞工和工會對社會的貢獻。男性工會會員要買票才能參加，一票25分錢，婦女和兒童免費。

時間訂在9月5日星期二，參加人員只好翹班。澤西市、布魯克林和哈林等地區分會的會員先聚集到華埠堅尼路(Canal Street)，2萬多人於是浩浩蕩蕩從百老匯大道遊行到布萊恩公園，全程不到三哩。他們高舉標語，高聲歌唱，高喊每日工時八小時等口號。

遊行完畢，大家轉往曼哈頓西北邊的厄爾姆公園野餐。許多人和工會會員已經在那兒慶祝，全市15家報紙對當天的活動都做了非常正面的報導。既然大受歡迎，籌辦人員當場決定明年9月再來一場。隨後幾年，活動也擴散到其他州和都市，日子則擇定9月第一個星期一。

勞動節起源：1886年全美大罷工 演變成警民衝突

五月節則源自1884年全國工會決定，和資方談判每日工時限八小時，一定要在1886年5月1日前完成，如果資方不答應，就來場全國總罷工。期限那天，全國30萬到50萬工人果然進行大罷工。

芝加哥向來是激進社會主義和無政府主義較盛行之地，罷工人員比別地堅持，不肯收場。到了5月3日，警方朝抗議人潮開槍，擊斃兩人，激怒更多人出來示威，隨後暴力衝突下，又死了12人，其中八人是警察。第二年5月1日，工會在同一地點舉行紀念儀式。1889年，全球左派第二國際宣告這天為國際勞動節。

成為國定假前 國民兵射殺30名示威者

此後，不同團體各自慶祝五月節和9月勞工節；五月節予人激進左派印想，政客當然較喜歡9月的勞工節，到1894年，全國已有20幾個州把9月勞工節訂為官方節日；克里夫蘭總統也想把它訂為聯邦假日，為了對付經濟衰退，又想連任，便敦促國會通過法案，他在6月28日簽署實施。

歷史家說，他這麼做有兩大目的：討好勞工，弱化五月節那派的激進勞團。勞工顯然不全買帳，他只好下令國民兵鎮壓，7月17日，國民兵射殺了30名示威勞工，所以9月勞工節首次成為聯邦假日時，勞工和勞團一點歡欣都沒有。