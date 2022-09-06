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今年第1季 全美已有9560人因車禍喪命 20年來最多

編譯郭宣含／綜合5日電
根據聯邦國家公路交通安全管理局(NHTSA)估計，2022年1月到3月間，全美有9560人因機動車事故喪命，比去年同期增7%。圖為2022年8月4日在洛杉磯縣屬地區溫莎山發生一起六車碰撞的連環車禍，造成至少六人死亡、八人受傷。（Getty Images）
根據聯邦國家公路交通安全管理局(NHTSA)估計，2022年1月到3月間，全美有9560人因機動車事故喪命，比去年同期增7%。圖為2022年8月4日在洛杉磯縣屬地區溫莎山發生一起六車碰撞的連環車禍，造成至少六人死亡、八人受傷。（Getty Images）

聯邦國家公路交通安全管理局(NHTSA)局長克里夫(Steven Cliff)表示，根據NHTSA最新估計，今年1月到3月間，全美有9560人因機動車事故喪命，比去年同期增7%。創下2002年以來最致命紀錄第一季。

華爾街日報(WSJ)報導，過去幾年交通身亡人數持續增加，因為越來越多駕駛在新冠疫情期間超速、飲酒開車或不繫安全帶；美國交通死亡人數在2021年寫下16年新高，逼近4萬3000人命喪輪下。

NHTSA指出，全美有9560人在今年1月至3月死於車禍，年增7%，這是自2002年以來最致命的1至3月；克里夫表示，三分之一的車禍死者通常是受到飲酒或服用其他物質影響的駕駛。

州長高速安全協會(GHSA)執行主任阿德金斯(Jonathan Adkins)預期，2022年會是車禍死亡人數連續攀升的第三年，他聽說多州第一季過後的車禍死者仍居高不下。

阿德金斯表示，死亡車禍由多種因素造成，包括魯莽駕駛(reckless driving)以及路上的警察數減少，因為駕駛看到警車會減速。

阿德金斯也指出，單車騎士與車輛共用道路的設計對單車騎士並不安全；根據NHTSA，2021年行人身亡人數年增13%，單車騎士死亡數則年增5%。

NHTSA數據包括車禍後30日死亡的用路人，也將車輛內外的人士納入計算。

NHTSA指出，德拉瓦州車禍死亡人數的增幅居全美最高，今年首季該州有50人因交通事故喪命，比去年首季19人增加逾兩倍；羅德島州則是交通事故死亡人數減幅最大的州，車禍喪命人數減少50%至約7人。

車禍 警察 華爾街

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