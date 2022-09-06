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紅潮未退？共和黨領先優勢下滑 眾院變天機會仍大

拜登勞工節連赴2個關鍵州 尋求工會支持 大罵川普輸不起

編譯陳韻涵／綜合5日電
拜登總統5日到密爾瓦基出席勞工節活動，強調工會的重要性。(歐新社)
拜登總統5日到密爾瓦基出席勞工節活動，強調工會的重要性。(歐新社)

拜登總統5日勞工節當天先後前往密爾瓦基和匹茲堡，在威斯康辛州與賓州這兩個關鍵搖擺州抨擊共和黨和前總統川普，強調工會是中產階級的支柱，尋求工會成員支持民主黨候選人，並提振期中選舉的民主黨選情。

美聯社報導，拜登5日重申斥責「讓美國再度偉大(MAGA)的共和黨人」和極右派人士，他告訴密爾瓦基的勞工說：「中產階級打造美國，眾所皆知，但工會形塑中產階級。」

拜登總統5日到賓州出席當地工會活動，並小試身手玩遊戲。(美聯社)
拜登總統5日到賓州出席當地工會活動，並小試身手玩遊戲。(美聯社)

結束密爾瓦基行程後，拜登轉往匹斯堡郊區的西米福林(West Mifflin)，這是他一周內三度造訪賓州，而川普兩天前才到賓州替他背書的候選人造勢。

勞工節象徵非正式入秋，也是政治活動開始繁忙的季節，各候選人無不積極鼓勵選民在11月8日期中選舉當天投票，盼改變參眾兩院席次版圖和部分地區的州長席位。

5日，拜登前往費城獨立紀念館發表黃金時段演講，譴責川普激進支持者的「極端主義」。

拜登會晤鋼鐵工人協會(United Steelworkers)時強調川普「是被打敗的前總統」，他說：「你不能嘴上說有多愛這個國家，卻只接受兩種選舉結果，不是你贏就是你被騙。」

拜登在密爾瓦基演講時說，「並非每位共和黨人都是MAGA共和黨人」，後者將川普的MAGA競選策略拓展到危險、仇恨的程度，並以去年國會遭攻擊為例，稱共和黨充斥「憤怒、暴力、仇恨與分裂」。

拜登話鋒一轉說道：「團結一致，我們可以且必須選擇不同的道路前行，團結且有希望的未來，我們選擇打造更好的美國。」

2020年民主黨初選，拜登仰賴工會支持在愛阿華州和新罕布夏州獲勝，最終入主白宮，如今他持續讚揚勞工運動。

服務業勞工國際工會(Service Employees International Union)成員約有200萬人，會長瑪莉‧凱伊‧亨利(Mary Kay Henry)表示，拜登在期中選舉前贏得工會支持很「關鍵」，必須動員各關鍵州的勞工選民投票。

拜登 勞工 共和黨

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