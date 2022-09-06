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川普如願 法官批准任命「特別主事官」審查海湖莊園文件

編譯郭宣含／綜合5日電
川普要求指派公正的特別主事官來審核海湖莊園搜出的文件，佛州聯邦法官同意這項請求。(Getty Images)
川普要求指派公正的特別主事官來審核海湖莊園搜出的文件，佛州聯邦法官同意這項請求。(Getty Images)

佛羅里達州南區聯邦法官艾琳•坎農(Eileen Cannon)5日批准前總統川普的要求，允許任命「特別主事官」來調查聯邦調查局(FBI)從川普佛州住宅海湖莊園(Mar-a-Lago)查扣的資料，坎農也暫停司法部因調查目的使用這些文件；司法部5日表示將評估此裁決，尚不清楚是否會上訴，司法部和川普律師團9日前須交出特別主事官的建議名單。

美聯社報導，坎農的裁決授權一名外界法律專家來調查8月8日在川普住宅搜查到的文件，並在接下來調查中，剔除可能受到律師當事人保密特權或行政特權保護的文件；部分文件最後將還給川普，但坎農延後此部分的裁決。

川普要求指派公正的特別主事官來審核FBI搜出的文件，佛州聯邦法官同意這項請求。圖...
川普要求指派公正的特別主事官來審核FBI搜出的文件，佛州聯邦法官同意這項請求。圖為海湖莊園搜出的大批文件，其中包括極機密文件。(Getty Images)

司法部多次以無必要為由而反對另安排特別主事官，一方面是因為司法部官員早已審查過可能受特權保護的文件，並另請另一個「特權調查團隊」(privilege review team)來評估不當處理機密文件構成的風險；司法部5日表示，將評估法官裁決，但未說明是否或何時會提出上訴。

根據坎農裁決，該特權調查團隊可繼續其作業，但她指出，該團隊人員至少兩度「接觸過」這些可能受特權保護的文件，她認為恐影響調查。

雖然檢察官主張川普已卸總統職，在法律上無權就這些文件主張享有行政特權，但坎農表示，川普有權提出此顧慮，她因此批准特別主事官。

坎農的命令很可能拖慢司法部調查進度，尤其是現在司法部暫時不能使用其搜查取得的文件；該禁制令將持續到特別主事官完成其工作，或直到法院發出進一步命令。

川普任內指派的坎農在24頁裁決書中寫道：「法院明白對刑事調查實施限制不受歡迎，但認為此案情況前所未見，因此需要暫停並交由中立第三方來調查，以確保調查過程公正且獲充分保障。」

美聯社指出，目前不清楚坎農裁決是否會長期阻礙調查進度，或嚴重影響調查裁決與其最終結果。

司法部發言人5日表示，正在評估裁決，並考慮採取適當的作法；川普律師則未對此回應。司法部和川普律師須在9日以前，交出特別主事官建議名單。

司法部 川普 佛州

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