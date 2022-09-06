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海湖莊園案 特別主事官有裁決權嗎？法官指示很關鍵

記者顏伶如／綜合報導
川普要求指派公正的特別主事官來審核FBI搜出的文件，佛州聯邦法官同意這項請求。(美聯社)
川普要求指派公正的特別主事官來審核FBI搜出的文件，佛州聯邦法官同意這項請求。(美聯社)

佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)住處上個月遭聯邦調查局(FBI)幹員持搜查令搜索之後，前總統川普採取的第一個法律步驟，便是請求聯邦法院指派一名特別主事官(special master)查看調查人員扣押的文件；佛州南區聯邦區域法院法官坎農(Aileen Cannon)5日批准川普聲請，要求川普及司法部必須在9日之前交出特別主事官建議名單，並列舉列在名單上的候選人現職為何、是否有無法配合之處、以及日常行程等。

特別主事官到底是什麼？指派特別主事官是否對於案件產生影響？曾在包括類鴉片藥物訴訟等聯邦案件擔任特別主事官的柯恩(David Cohen)接受媒體訪問時表示：「特別主事官頭銜聽起來頗為響亮，其實就是法官的小幫手。」

柯恩說，特別主事官通常由律師出任，但並沒有強制規定只有律師才能擔任特別主事官；法官遇到複雜案件時得以指派特別主事官，而川普住處遭搜索案則非比尋常。

柯恩表示，特別主事官最重要的條件在於必須保持客觀中立，在兩造各自提出陳述時，審視事實證據，並根據法律做出決定。

至於特別主事官是否有權做出裁決，柯恩則說，如果法官要求必須提交建議報告，特別主事官便有裁決權，訴訟兩造可以接受建議，或向法官提出上訴。柯恩表示，某些時候特別主事官只須列席聆聽兩造辯論即可。

由於川普要求指派特別主事官之舉可能引發後續效應，司法部便主張，沒有必要指派特別主事官，還可以嚴重傷害包括國家安全在內的政府利益。

談到川普案件的特殊之處，柯恩以個人經驗指出，過去曾經出任特別主事官的絕大多數案件，特別主事官奉命監督搜索行動，也被授權裁定律師─委託人保密特權(attorney-client privilege)爭議。他說，從來沒遇過有前任總統檔案被調查人員帶走的前例，而且涉及法律條款不只關係到律師─委託人保密特權，還有各式各樣的法律以及總統行政特權。

川普 佛州 司法部

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