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沙烏地斥資1兆元 拚「非宗教」觀光

編譯柯立偉／綜合4日電
沙烏地將斥資1兆元打造沙漠超級觀光勝地，圖為利雅德的觀鷹活動。（路透）
沙烏地將斥資1兆元打造沙漠超級觀光勝地，圖為利雅德的觀鷹活動。（路透）

為了擺脫外界長期以來對沙烏地阿拉伯「宗教立國」的刻板印象，並擴大收入來源、分散對石油出口的倚賴，利雅德當局宣布將投資1兆美元，在未來十年內打造「沙漠超級觀光勝地」，包含5G建設、郵輪業、豪華旅宿等吸引穆斯林以外的國際觀光客赴沙非宗教觀光。

國際旅客確實對神祕的中東國家有高度興趣，一名正在沙國旅遊的美籍旅客朵拉‧費萊雪(Dora Flesher)就表示她剛抵達沙烏地時，就被阿爾烏拉(Al-Ula)一個嵌入砂岩的古墓給迷住了；她說：「我在沙烏地結束新冠疫情旅遊管制後沒多久就來了，在這裡看了好多不是『主流觀光目的地』的景點，印象真的很深刻。」

然而，即便沙烏地有此雄心壯志，軟硬體設備方面卻還沒完全跟上；評估各國平均英語水準的「教育優先英語能力指標」公布2021年各國民眾英文水平排名，沙烏地僅名列112個國家中的第104名；再加上國內導遊人才不足、許多有發展成國際觀光勝地潛力的景點非全天候開放、國際旅客最想去的麥加(Mecca)只對穆斯林開放等原因，要想取代隔壁杜拜的地位還有一段距離。

沙烏地將斥資1兆元打造沙漠超級觀光勝地，圖為利雅德女性參加觀鷹活動。（路透）
沙烏地將斥資1兆元打造沙漠超級觀光勝地，圖為利雅德女性參加觀鷹活動。（路透）

除此之外，沙烏地保守的民風、專制的政體、糟糕的人權紀錄也是使國際旅客望之卻步的原因，深怕自己一個不留神的舉動，千萬頂「褻瀆神靈」、「批評政府」的大帽子就連環扣下來；舉凡限制女性服裝、全國禁酒令、2018年流亡記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)遇刺案等議題，都是沙烏地成為「國際觀光勝地」的絆腳石。

軟體方面的改善或許非一蹴可就，但連硬體設施都事實上還沒做好準備；疫情期間受制於出國限制，沙烏地也出現國內旅遊潮，但卻徹底暴露了基礎建設不足的問題，如公路無力負荷大量出遊車次、替代路線不足、沙漠路線易被黃沙覆蓋或酒店整體供應量不夠。

為此，利雅德當局雖宣布將投入40億美元刺激民間投資，連鎖酒店Radisson Hospitality及Hilton Worldwide也都有展店計畫，但究竟能不能跟上政府「觀光立國」的政策目標仍有待觀察。

觀光 疫情 投資

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