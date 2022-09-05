栗戰書將訪俄 侵烏後中方訪俄最高層

中共全國人大常委會委員長栗戰書將訪問俄羅斯、蒙古國、尼泊爾和南韓等四國。（中新社）

烏俄戰爭久拖未決，中俄互動受國際社會關注。中共當局4日宣布，全國人大常委會委員長栗戰書將於7至17日訪問俄羅斯 、蒙古國、尼泊爾和南韓 ，並在俄出席第七屆東方經濟論壇全會。栗戰書是俄羅斯入侵烏克蘭之後訪俄層級最高的中共官員。

另據韓聯社報導，應南韓國會議長金振杓邀請，栗戰書於15日起訪韓三天，屆時是否討論兩國領導人會談（習尹會）事宜，也受關注。

新華社4日報導，栗戰書將赴俄羅斯、蒙古國、尼泊爾和南韓等四國，進行友好訪問，是應俄羅斯國家杜馬（國會）主席沃洛金、蒙古國國家大呼拉爾（國會）主席贊丹沙塔爾、尼泊爾眾議院議長薩普科塔、南韓國會議長金振杓等人邀請。

另據中國外交部官網，中國外長王毅會見將離任的俄羅斯駐北京大使傑尼索夫。王毅稱，在國際關係深刻調整背景下，中俄雙方更感受到兩國睦鄰友好、互利共贏的重要成果，更體悟雙方「不結盟、不對抗、不針對第三方」的寶貴經驗；中俄關係一定會繼續高水平發展，「為維護兩國各自核心利益提供堅強保障」。

據發布，傑尼索夫指，俄方將與中方在涉及彼此核心利益問題上繼續相互堅定支持，背靠背戰略協作，在國際上加強戰略協調，將兩國關係推向更高水平。

雙方一致認為，「美西方一些勢力動輒打著人權、民主幌子，干涉別國內政，極盡造謠抹黑，但他們伎倆已被更多國家和人民識破，必將以破產告終」。

韓媒引述消息人士指，栗戰書預計於16日與金振杓舉行會談，慶祝兩國建交30周年，他還將拜會南韓總統尹錫悅。這是栗戰書對今年2月時任南韓國會議長朴炳錫訪問中國的回訪。朴炳錫當時應栗戰書之邀訪中，並出席北京冬奧 會開幕式。

一名南韓外交部官員表示，兩國領導人互訪事宜通常由外交部門負責協調安排，但雙方足以藉栗戰書訪韓之機，針對促進高層交流的必要性形成共識。