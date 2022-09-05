我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

栗戰書將訪俄 侵烏後中方訪俄最高層

記者羅印冲／綜合報導
中共全國人大常委會委員長栗戰書將訪問俄羅斯、蒙古國、尼泊爾和南韓等四國。（中新社）
中共全國人大常委會委員長栗戰書將訪問俄羅斯、蒙古國、尼泊爾和南韓等四國。（中新社）

烏俄戰爭久拖未決，中俄互動受國際社會關注。中共當局4日宣布，全國人大常委會委員長栗戰書將於7至17日訪問俄羅斯、蒙古國、尼泊爾和南韓，並在俄出席第七屆東方經濟論壇全會。栗戰書是俄羅斯入侵烏克蘭之後訪俄層級最高的中共官員。

另據韓聯社報導，應南韓國會議長金振杓邀請，栗戰書於15日起訪韓三天，屆時是否討論兩國領導人會談（習尹會）事宜，也受關注。

新華社4日報導，栗戰書將赴俄羅斯、蒙古國、尼泊爾和南韓等四國，進行友好訪問，是應俄羅斯國家杜馬（國會）主席沃洛金、蒙古國國家大呼拉爾（國會）主席贊丹沙塔爾、尼泊爾眾議院議長薩普科塔、南韓國會議長金振杓等人邀請。

另據中國外交部官網，中國外長王毅會見將離任的俄羅斯駐北京大使傑尼索夫。王毅稱，在國際關係深刻調整背景下，中俄雙方更感受到兩國睦鄰友好、互利共贏的重要成果，更體悟雙方「不結盟、不對抗、不針對第三方」的寶貴經驗；中俄關係一定會繼續高水平發展，「為維護兩國各自核心利益提供堅強保障」。

據發布，傑尼索夫指，俄方將與中方在涉及彼此核心利益問題上繼續相互堅定支持，背靠背戰略協作，在國際上加強戰略協調，將兩國關係推向更高水平。

雙方一致認為，「美西方一些勢力動輒打著人權、民主幌子，干涉別國內政，極盡造謠抹黑，但他們伎倆已被更多國家和人民識破，必將以破產告終」。

韓媒引述消息人士指，栗戰書預計於16日與金振杓舉行會談，慶祝兩國建交30周年，他還將拜會南韓總統尹錫悅。這是栗戰書對今年2月時任南韓國會議長朴炳錫訪問中國的回訪。朴炳錫當時應栗戰書之邀訪中，並出席北京冬奧會開幕式。

一名南韓外交部官員表示，兩國領導人互訪事宜通常由外交部門負責協調安排，但雙方足以藉栗戰書訪韓之機，針對促進高層交流的必要性形成共識。

南韓 俄羅斯 北京冬奧

上一則

沙烏地斥資1兆元 拚「非宗教」觀光

下一則

CNN言論偏左偏激 新CEO整頓 炒掉「批川名嘴」多人

延伸閱讀

栗戰書將訪俄羅斯 俄烏戰以來中共訪俄最高層

栗戰書將訪俄羅斯 俄烏戰以來中共訪俄最高層
記錄馬立波圍城慘況 烏記者獲法國新聞攝影獎

記錄馬立波圍城慘況 烏記者獲法國新聞攝影獎
南韓樂天集團撤守中國 瞄準越南布局零售餐飲業

南韓樂天集團撤守中國 瞄準越南布局零售餐飲業
栗戰書證實將訪南韓 還要去俄羅斯出席經濟論壇

栗戰書證實將訪南韓 還要去俄羅斯出席經濟論壇

熱門新聞

戈巴契夫2018年出席紀錄片「遇見戈巴契夫」的首映。（路透）

戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」

2022-08-31 09:08
專家警告，若真的出現經濟衰退，全美房地產價格將平均暴跌20%。圖為加州拍達路瑪地區的房屋。(Getty Images)

穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕

2022-08-27 23:21
紐約時報形容台灣陷入暴風眼，在晶片博奕下求生。（路透）

紐時：台灣矽盾地位成「暴風眼」 中國動武將玉石俱焚

2022-08-29 21:11
美國有線電視新聞網（CNN）白宮特派記者哈伍德。資料照片。（美聯社）

巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職

2022-09-03 08:01
通貨膨脹期間還獲利上漲的行業，運輸業要算其中一員。(Pixabay)

快看世界／通貨膨脹也不差？這些行業反而賺更多

2022-08-31 12:22
執行登月使命的「阿提米絲一號」。(美聯社)

阿提米絲1號引擎出問題取消發射 下次發射機會在9月2日

2022-08-29 08:50

超人氣

更多 >
女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂
台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒
「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容
馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」
中國為何連續7個月減持美債？

中國為何連續7個月減持美債？