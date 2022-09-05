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中媒：美搞太空競賽「敵視中國」 中國登月計畫更科學

編譯潘勛／綜合4日電
美國展開「阿提米絲」登月計畫，中共官媒批美在搞太空競賽。（Getty Images）
美國展開「阿提米絲」登月計畫，中共官媒批美在搞太空競賽。（Getty Images）

中共官媒環球時報日前發表文章，指責美方展開「阿提米絲」(Artemis)登月計畫是在搞太空競賽，努力重振阿波羅計畫的榮光，並指美國國家太空總署(NASA)遭逢巨大壓力，就太空領域對中國更形敵視，還稱中國準備進行載人登月計畫其實更吻合科學原則。

國會山莊報(The Hill)4日報導，世上大多數文明國家對太空總署踏出第一步，執行阿提米絲計畫，準備載人重返月表，莫不欣喜萬分，但以英文出刊的環球時報卻破口大罵，指太空總署為了維持自己在探索月球的全球領導地位，對中國的相關計畫視若寇讎。

有線電視新聞網(CNN)最近刊文指出，中方譴責美國在進行太空競賽，其實並沒說錯；太空總署署長尼爾森(Bill Nelson)都談到有此競賽。

太空政策專家佩斯(Scott Pace)勾勒新的太空競賽指出，重點不在美國派遣到太空的太空船或太空人，而在美方的價值、美國的認同，例如法治、民主、人權、自由市場經濟；阿提米絲計畫是把美國價值擴張到太空並投射出去，由外交領域形塑美國安身立命之處。

美國展開「阿提米絲」登月計畫，中共官媒批美在搞太空競賽。（Getty Image...
美國展開「阿提米絲」登月計畫，中共官媒批美在搞太空競賽。（Getty Images）

中國外交部發言人趙立堅譴責美方抹黑中國「正常且理性」的外太空事業。美方認為，中國對新疆維吾爾族進行種族屠殺、威脅台灣、在全球進行網路間諜等其他鬼祟活動，中方的太空活動很難不讓美方有所警覺。

北京當局曉得過去登月競賽的後果；阿波羅11號任務協助美國打贏冷戰；中方也曉得軟性政治實力，一國有能力不靠直接動武而形塑全球大事，是重返月球能贏得的眾多彩禮之一；中國決定這份彩禮該由自己取得，而非美國。

但超強競爭，想進入太空，話語權倒不是重中之重；人類仰賴科技才能繁榮及存活；由智慧手機到電動車，以及驅動科技產品的科技，都需要天然資源才能造出來；地球上這類天然資源太少，無法維繫這種生產，而且在地球採礦會造成環境苦果，很難紓解。

由月球、彗星等地外管道開採資源變得愈形重要，礦物如鈦及稀土在太空很多；設在月球的太陽能發電站可捕捉太陽能傳回地球，月球上還能開採氦-3(helium-3)，用於核融合發電廠生產的潔淨能源。

太空人 北京 間諜

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