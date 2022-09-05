擾台暫歇？廈門因「投洽會」禁飛無人機

台方為反制中方無人機侵擾，正積極訓練官兵使用干擾槍。（台灣軍聞社）

中國大陸無人機近期頻繁進入台灣外島金門上空，台方已以干擾槍射擊反制。廈門當局3日宣布，為確保「中國國際投資 貿易洽談會議（簡稱投洽會）」期間順利舉行，未經官方批准，任何人不得在廈門區域內起降民用小型航空器，實施期間為9月3日至12日。另據福建官員透露，這次宣布，是廈門官方首次下達廈門赴金門的無人機「禁飛令」。

中國此舉形同對廈門地區無人機下達「禁飛令」，是否意味中國無人機擾台暫歇，備受關注。

不過，台灣國防部 表示，4日迄17時止，偵獲共機七架次、無人機一架次、共艦五艘次，持續於台灣周邊海空域活動。台陸軍金防部4日觀測到一架四軸無人機接近防區，隨即採取警戒，並向上通報國防部。這也是台灣國防部首度將外島民用空拍機性質的活動，納到解放軍動態內加以公布。

以往，在每年海峽論壇期間，因中共全國政協主席汪洋出席，廈門會宣布「市區」無人機禁飛。福建官員指出，福建沿海一向被中方視為「對台前沿」，而「原本任何無人機都不允許飛向金門、馬祖及其外島」。

近期頻中方民用無人機侵擾金門等外島防區，在台灣總統蔡英文下令強力反制後，9月1日，台方擊落一架進入獅嶼水域上空的不明民用空拍機。9月2日，中方無人機又現身金門烈嶼，投放裝有「榨菜加滷蛋」的包裹，被認為明顯挑釁。

據中媒報導，廈門公安 3日宣布，廈門市公安局、中國民用航空廈門安全監督管理局與廈門市氣象局，共同發布「關於第22屆中國國際投洽會期間加強民用小型航空器和空飄物管理的通告」。這項通告適用於「輕型和超輕型飛機、輕型直升機、滑翔機、三角翼、滑翔傘、動力傘等有人駕駛航空器；無人機、航空模型等無人駕駛航空器；熱氣球、飛艇、無人駕駛自由氣球、孔明燈、大型風箏等空飄物」的臨時性管理。

對於廈門市公安局管制廈門小型無人空拍機起降，台灣國防部不予評論。