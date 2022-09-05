中方小區域暫禁飛無人機 有助兩岸降溫？

中國廈門公安 局發布公告，要求到本月12日第22屆投洽會期間，臨時管制行政區域內民用小型航空器與空飄物升空。有學者認為，中方此舉在為無人機引發的兩岸緊張降溫；但也有學者認為，廈門禁飛令不僅是暫時措施，且有地域限制，並未在馬祖列島對岸的福州同時宣布，此禁飛令在兩岸現況下是否有意義，必須再觀察。

台灣「國防安全研究院」國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，廈門公安局的禁飛令，明的是為了國際招商會期間的反恐維安，但是也有助於無人機騷擾事件降溫。

其次，中方民間無人機已進行拋投，且標定投擲營區內，後續可能因過激行動造成兩岸緊張情勢升溫，反增中共 20大前變數；更重要是，新一波無人機刻意標明「原子榨蛋」（榨菜加滷蛋）諧音，不僅威脅兩岸關係，中方更擔憂內部示範作用，反危害維穩。

蘇紫雲呼籲，無論中方如何決策，台方重點仍是盡速強化無人機主被動防禦體系，同時可透過囚犯遣返 、打擊抽砂船等兩岸治安合作等事務層級合作，進行兩岸無人機安全管理的事務性對話。

台灣「國家政策研究基金會」副研究員揭仲則表示，中方軍改後近年推動組建「新質民兵」，將民間資安、無人機研發、生產與科研單位進行組織，成為民兵系統。

他認為，近期民用無人機侵擾，不排除就是「新質民兵」所為，廈門公布的禁飛管制僅為暫時措施，而且有地域限制。

揭仲提醒，馬祖外島防區也曾出現過不明無人機，中方並未在福州等地宣布禁飛令；廈門公安局的禁飛令在兩岸現況下是否有意義，須再觀察。